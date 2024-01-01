忠誠度管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

Lootly

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Lootly 是一個忠誠度和獎勵、推薦和 VIP 平台，幫助電子商務品牌與客戶建立良好的關係。 Lootly 為超過 2,000 個全球獎勵計劃提供支持，每天為數百萬積分和客戶提供服務。 Lootly 讓您可以在幾分鐘內輕鬆啟動自己的忠誠度計畫。在 Lootly，我們認為忠誠度計劃應該功能豐富、易於訪問、完全可自訂且適合所有規模的企業。透過我們龐大的整合庫，只需幾分鐘即可將 Lootly 連接到您最喜歡的應用程序，例如：TrustSpot、Klaviyo、Zapier 等。連接應用程式後，它會在背景完全自動運行。 Lootly 適用於：Shopify、Shopify Plus、BigComme...