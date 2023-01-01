Kangaroo Members

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

利用袋鼠獎勵 (Kangaroo Rewards) 提高客戶忠誠度和成長，袋鼠獎勵是受到數千家中小型企業和財富 500 強公司信賴的領先全通路忠誠引擎。透過有針對性的獎勵、自動化行銷和您自己的品牌應用程式打造超個人化的互動。見證平均訂單價值飆升，因為客戶感到受到重視，花費更多，回報更多。透過輕鬆設定和專家支援簡化操作。我們以雷射為中心的數據洞察力可優化您的計劃、最大化投資回報率並增加純利潤。 Kangaroo 與領先的 POS、電子商務和行銷平台（例如 Shopify、Lightspeed、Magento 和 Mailchimp）整合。立即預約演示！

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