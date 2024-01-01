生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。Repl.it 允許用戶使用瀏覽器編寫程式碼並建立應用程式和網站。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運...
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門編碼法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Build AI
buildai.space
將人工智慧融入您的業務。幾分鐘後。 建立適合您業務的、由人工智慧驅動的網路應用程式。無需任何技術技能。
Krater AI
krater.ai
借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI代碼導師。 立即使用終極解釋器工具開始更聰明地編碼。 基於人工智慧來優化、重構和審查程式碼！
Autocode
autocode.com
新用戶通知。購買提醒。預定的工作。社區機器人。 SQL 查詢。內部工裝。使用 JavaScript 和 API 建立您想要的任何內容。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
AIWRITER
aiwriter.fi
希望透過 Chat GPT 賺錢？ AI Writer 是您的最佳選擇——它是在幾秒鐘內產生高品質、引人入勝的內容的終極工具。 透過我們先進的人工智慧演算法和直覺的介面，您可以輕鬆建立部落格文章、文章等。透過我們內建的聯盟計劃，您只需將其他人推薦到我們的平台即可賺錢。 立即開始使用 AI Writer，了解使用 Chat GPT 創建精彩內容和賺錢是多麼容易
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Refraction
refraction.dev
重構程式碼、產生文件、建立單元測試等等。 只需貼上一段程式碼，選擇您的語言或框架，然後點擊「生成」即可見證魔法。
Sourcegraph
sourcegraph.com
使用 Sourcegraph 的程式碼智慧平台來了解、修復和自動化整個程式碼庫。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
AskCodi
askcodi.com
人工智慧編碼助理。結對程式設計師以滿足開發人員的需求。
AI2sql
ai2sql.io
透過 AI2sql，工程師和非工程師無需了解 SQL 即可輕鬆編寫高效、無錯誤的 SQL 查詢。
Together AI
together.ai
用於建構和運行生成式人工智慧的最快雲端平台。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI 是一個插件，允許使用者從同行評審期刊存取開放獲取的科學文獻。 我們全新的 AI 時代科學專用 Copilot 由 GPT-4 Turbo 提供支持，可供 ScholarAI Premium 用戶使用。
Stability AI
stability.ai
Stability AI 正在建立開放的 AI 工具，幫助我們發揮潛力。使用集體智慧和增強技術設計和實施解決方案。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB 是一個 LLM Ops 平台，用於微調和評估 LLM，讓通才技術團隊能夠輕鬆建立自訂 AI 模型。
CodePal
codepal.ai
CodePal 是終極編碼伴侶。它是一個綜合平台，提供一系列編碼助理和工具來幫助開發人員。它非常適合學生、初學者、經驗豐富的開發人員以及想要改進開發流程的公司。 AI 程式碼產生器可以執行各種任務，例如程式設計、對程式碼應用轉換和操作以及許多其他任務。人工智慧程式碼產生器對於學習非常有用，因為它們可以很好地掌握如何用程式碼編寫手邊的任務。
Codeium
codeium.com
Codeium 是現代編碼的超級力量，是一個基於尖端人工智慧技術構建的程式碼加速工具包。 透過輕鬆整合到編輯器中，您可以專注於成為最好的軟體開發人員，而不是最好的程式碼猴子。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine 是人工智慧編碼助手，可加速和簡化軟體開發，同時保持程式碼的隱私、安全性和合規性。 透過 Tabnine AI 實現編碼工作流程自動化，提高工程速度、程式碼品質和開發人員的幸福感，並更快進入市場。
Katonic.ai
katonic.ai
在無程式碼 Katonic 生成人工智慧平台上只需幾分鐘即可建立強大的人工智慧應用程式。透過生成式 AI 的力量，提高您和員工的生產力、增強客戶體驗並完成只有大型企業才能完成的事情。 * 無需編碼技能。 * 企業級安全性。 * 50+ 法學碩士可供選擇 * 根據您自己的資料進行訓練，並使用您自己的護欄。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
Aporia
aporia.com
使用 Aporia 的 ML Observability 檢測漂移和模型退化、集中模型管理、解釋預測並改進生產中的 ML 模型。
BentoCloud
bentoml.com
AI 無伺服器雲端 - BentoCloud 是一個完全託管的平台，用於建立和營運 AI 應用程序，為 AI 團隊帶來敏捷的產品交付。 BentoML 是軟體工程師建構人工智慧產品的平台。
Anode
codygon.com
Anode 是一種創新的數位解決方案，旨在徹底改變企業的資料品質管理，隨時為您提供協助。 Anode 是一種資料異常檢測工具，可分析您的資料是否有 6 類錯誤，讓您能夠更快、更有效率地深入了解資料。
Composable Prompts
composableprompts.com
可組合提示的使命是徹底改變應用程式與內容互動的方式。 雖然像 GPT 這樣的大型語言模型 (LLM) 從根本上改變了我們與文字資料的交互，但可組合提示相信更進一步。可組合提示確保每個企業，無論其規模或領域如何，都可以以最有效的方式利用法學碩士的本機資料處理功能。 Composable Prompts 是作為建立 AI/LLM 應用程式的平台而開發的。 Composable Prompts 的綜合工具包使企業團隊能夠設計、部署和操作 LLM 支援的任務，從而增強和自動化業務流程和應用程式。 Composable Prompts 套件提供了一種結構化的、特定領域的方法，從基本的、基於文字的互動...
Vocode
vocode.dev
Vocode 提供了在法學碩士之上構建任何類型的基於語音的應用程式的工具和抽象。您可以使用 Vocode 建立的範例包括設定法學碩士來接聽/撥打電話、充當個人助理、加入 Zoom 會議等。 Vocode 提供什麼： * 對話抽象化（流式、回合製） * 對話功能（端點、情緒追蹤） * 整合所有最好的語音轉文字/文字轉語音供應商 * 跨平台支援（電話、網路、Zoom）
Vext
vextapp.com
Vext：LLMOps 作業系統 Vext 是一個開箱即用的 LLMOps 平台，為想要快速、大規模地建構樂高 LLM 流程的使用者提供「Zapier for AI」體驗。 透過 Vext，您可以輕鬆快速地開發適合您獨特業務需求和資料的自訂 AI 應用程式。它不僅提供了一種無縫的方式來克服當前人工智慧技術的局限性，而且還加速了您部署創新人工智慧解決方案的能力，為您提供市場競爭優勢。
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy 是一款尖端的第一代人工智慧作業系統，專為滿足人工智慧時代對隱私和安全日益增長的需求而開發。 憑藉其獨特的無程式碼設計，Prompt Privacy 為專業人士、商業公司和企業提供了一個用戶友好且直觀的平台，以在不損害敏感資料的情況下利用人工智慧的力量。
Promptly
trypromptly.com
面向企業的低程式碼生成式人工智慧平台，使每個組織都可以使用人工智慧。
Predibase
predibase.com
Predibase 是生產開源法學碩士的最快、最有效的方法。 作為 LoRA 培訓和服務的開發人員平台，Predibase 使工程團隊可以輕鬆地以盡可能低的成本在最先進的雲端基礎設施上微調和服務任何開源 LLM。 Predibase 由 Apple 和 Uber 內部人工智慧平台創建團隊構建，快速、高效且可擴展，適合任何規模的工作。 Predibase 將易於使用的聲明式介面與無伺服器託管基礎架構上的高階 GPU 容量相結合，用於訓練和服務，為工程師提供完整 ML 生命週期的解決方案。最重要的是，Predibase 建立在開源基礎之上，包括 Ludwig 和 LoRAX，並且可以部署在您的...
Preamble
preamble.com
Preamble 提供了一個易於使用的平台和人工智慧政策市場，以增強生成式人工智慧和法學碩士系統的安全性。我們協助企業加強安全、隱私、保全和合規人工智慧護欄。 Preamble, Inc. 是一家經驗豐富的領導公司。
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt 是一個 Web 應用程序，可提供對強大的生成式 AI 模型的存取。它透過提供個人化創建、簡化與 AI 模型的交互以及讓您能夠在一個地方訪問來自多個提供者的最佳模型而使您受益匪淺。
Opentune
opentune.ai
Opentune，一款專為人工智慧愛好者、開發人員和創新者設計的尖端應用程式。 Opentune 提供了一個用於管理、制定大型語言模型並與之互動的綜合平台。 Opentune 提供專門的支援和強大的基礎設施，以滿足您公司的需求。優先考慮安全性並準備推動您的業務發展。
MarkovML
markovml.com
在 MarkovML，我們的使命是讓企業透過人工智慧利用數據的變革力量，促進業務成長。 我們為知識工作者提供無程式碼人工智慧工具，讓他們能夠專注於策略任務。我們的協作型、專用型、以數據為中心的平台可實現更深入的洞察、自動化的工作流程和負責任的決策，從而更快地實現目標和 GenAI 的採用。
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard 使組織能夠建立 GenAI 應用程序，而無需擔心即時注入、資料遺失、有害內容和其他 LLM 風險。 Lakera Guard 的功能是基於專有資料庫，該資料庫結合了 LLM 應用程式、Gandalf、開源資料和我們專門的 ML 研究的見解。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 協助產品團隊大規模部署大型語言模式。公司利用我們來創建由法學碩士支援的應用程式並在生產中監控它們。我們的應用程式提供了建立和比較提示、追蹤即時表現以及根據人類反饋不斷改進模型的工具。
Defog
defog.ai
為每個企業用戶提供人性化的人工智慧分析師。利用 Defog 的一體化平台部署準確的人工智慧輔助資料分析。
CalypsoAI
calypsoai.com
隨著人工智慧繼續為各行各業帶來革命性的變化，並在日常使用中變得越來越普遍，相關的風險也隨之增加。在 CalypsoAI，我們認識到這些日益增長的風險。透過我們先進的 AISec 解決方案，我們的使命是透過提供突破性的 AI 安全平台來增強企業和政府組織的能力。這些平台測試、驗證和保護人工智慧系統，釋放新機遇，強化決策流程並推動創新。我們使組織能夠自信地駕馭人工智慧採用的複雜環境。 CalypsoAI 致力於塑造科技與安全相結合的未來，改變企業營運方式，為建立更美好的世界做出貢獻。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一種先進的、人工智慧驅動的內容創建工具。它生成引人入勝的文本、定製圖像、獨特的錄音和動畫頭像視頻，所有這些都旨在增強您的企業和個人溝通。透過 ASKtoAI 轉變您的創造力。
Archie
archie.8base.com
描述您的想法，讓 Archie 產生免費的產品設計藍圖。 * 解決作家的障礙：只需用一兩句話描述您的想法，Archie 將立即開始提供有關需要構建的內容的見解。 * 快速概念化：藍圖顯著加速了從想法到有形設計概念的轉變。 * 數據驅動的評估：Archie 將從幾個不同的角度對您的想法進行初步評估。 * 增強創造力：Archie 會發現您可能沒有想到的事情，並提出建議，以提高專案的價值和健全性。 * 社交化您的想法：與早期利害關係人分享您的藍圖，以收集更多見解和支持（可選）。
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai 是一個無程式碼人工智慧聊天機器人建構器。它使您能夠創建自己的自訂 ChatGPT 聊天機器人，並根據您自己的獨特資料進行訓練。 借助 Insighto 直覺的無程式碼平台，建立自訂 AI 聊天機器人絕對沒有麻煩。您所需要做的就是匯入數據，自訂聊天機器人的外觀，並將其無縫嵌入您的網站。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
確保您所有 ChatGPT 和其他 LLM 互動的安全和私密。 GPTGuard 的技術會以合成數據取代提示中的敏感數據，而不會影響上下文。您可以獲得 ChatGPT 的所有優勢，而無需擔心任何隱私或安全問題。
AICamp
aicamp.so
透過 AICamp 獨特的多種功能（例如多法學碩士支援和支援人工智慧的工作區），您可以讓每項團隊任務更快、更輕鬆、更愉快。
WPCode
wpcode.com
自動化您的 WordPress 網站和應用程式。在幾分鐘內創建高級自動化，連接到您最喜歡的外掛程式、其他 WordPress 網站和非 WordPress 應用程式。 它既簡單又強大！
Refact.ai
refact.ai
Refact 是一款開源 AI 編碼助手，具有極快的程式碼完成速度、強大的程式碼改進工具和聊天功能。 經過微調的 AI 編碼助理可將開發人員團隊的工作效率提高 45%。
Programming Helper
programming-helper.com
不僅僅是一個程式碼產生器。一個可以幫助您完成各種任務的工具。全部集中在一處。