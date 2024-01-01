日曆和日程安排服務 - 最受歡迎的應用程式
日曆和日程安排服務是數位工具，旨在幫助個人和組織有效地管理他們的時間、約會和活動。這些服務通常提供建立和組織活動、設定提醒以及與他人分享日程安排等功能。使用者可以輸入重要的日期、會議和截止日期，該服務通常會提供通知和警報，以保持個人在正軌上。此外，一些平台可能包括協作功能，允許使用者安排與同事的會議或與朋友協調活動。
提議新的應用程式
Google Calendar
workspace.google.com
Google 日曆是 Google 開發的時間管理和日程安排服務。它於 2006 年 4 月 13 日發布測試版，並於 2009 年 7 月正式發布，在網路上以及作為 Android 和 iOS 平台的行動應用程式發布。 Google 日曆允許使用者建立和編輯事件。可以為事件啟用提醒，並提供類型和時間選項。也可以新增活動地點，並可以邀請其他使用者參加活動。使用者可以啟用或停用特殊日曆的可見性，包括生日（應用程式從 Google 聯絡人中檢索出生日期並每年顯示生日賀卡）和假期（顯示特殊場合日期的特定國家/地區日曆）。隨著時間的推移，Google添加了利用機器學習的功能，包括“來自 Gmail ...
TimeTree
timetreeapp.com
如果你把時間與那些與你有共同興趣、和你一起出去玩的人聯繫起來，你將能夠規劃一個更美好的未來。
Proton Calendar
proton.me
使用 ProtonMail 開發人員提供的加密開源日曆來保護您的計劃的隱私。
iCloud Calendar
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的行事曆來建立和管理生活各個領域的行事曆。您所做的變更會自動顯示在 iCloud.com 上以及您設定 iCloud for Calendar 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的行事曆 App，或 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Outlook Calendar Business
microsoft.com
安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 適用於 Microsoft 365 (Office 365) 訂閱者的 Microsoft Outlook 行事曆。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。 Outlook 網頁版可供 Office 365 和 Ex...
Zoho Calendar
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 6000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Notion Calendar
notion.so
Cron 是專業人士和團隊的下一代行事曆。
Calendar
calendar.com
行事曆利用機器學習的力量，為會議的時間、地點和方式提供智慧建議。
Amie
amie.so
令人愉悅的生產力應用程式。我們將您的待辦事項和日曆結合起來。以一種令人驚訝的明顯方式。
네이버 캘린더
calendar.naver.com
使用 NAVER 日曆應用程式享受規劃一天的樂趣 - 各種設計來查看您的日曆和黑暗模式 - 700 張免費貼紙可供訂製 - 當天的天氣資訊與智慧簡報
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
權威的免費日曆應用程序，Yahoo! Calendar！您可以輕鬆地對約會進行顏色編碼，這樣您就不會錯過任何重要的約會。當您忙碌時，您可以使用便利的印章功能輕鬆安排約會。
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar 是一款日曆應用程序，適合希望控制和靈活安排日程的個人和團隊。
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar 是一項用於規劃日常任務（從常規活動到重要會議）的服務。
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise 是下一代日曆，可協助您找到時間做重要的事情。
Kalender
termine.schule
我們為學校託管日曆。 - 身為學校管理人員，您可以在瀏覽器、Outlook、Thunderbird 或 Android 和 iOS 上編輯日曆。 - 所有教師、學生和家長都可以在線上查看日曆或使用 Outlook、Thunderbird 或在 Android 1 和 iOS 上訂閱。 - 如需概覽，您可以查看年曆並直接從瀏覽器列印出來。 - 您可以將日曆嵌入學校主頁上的客製化設計中。我們推薦首頁.schule
FlowSavvy
flowsavvy.app
簡單模式下的時間限制。 不僅僅是一個待辦事項清單。不僅僅是一本日曆。 智慧日曆為您安排一天的時間。
Koalendar
koalendar.com
消除來回的會議安排。 更快地安排您的約會，忘記來回的電子郵件。您的行程安排得滿滿的，您也能保持高效率。
Calenday
calenday.co
共用行事曆一起規劃
Calendar.online
calendar.online
線上日曆，為團隊和團體提供多種功能。 Calendar.online 是一款免費的線上日曆，適用於團隊和團體，無需登入即可透過存取連結輕鬆存取。