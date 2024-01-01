歸因軟體 - 最受歡迎的應用程式
公司利用行銷歸因軟體來分析整個勘探和銷售流程中的各種行為、事件或接觸點如何影響其行銷和銷售工作的整體成功。由於成交通常是多種因素複雜交互作用的結果，這些因素以某種不可預測的順序發生，因此確定成功的關鍵因素可能具有挑戰性。行銷歸因軟體在根據與公司互動期間對客戶或潛在客戶的影響為可能影響銷售成功的每個因素分配價值方面發揮著至關重要的作用。作為一個中心樞紐，該軟體整合了來自各種行銷和軟體工具的數據，與銷售、行銷或公共關係部門使用的解決方案無縫集成，例如CRM、行銷自動化、電子郵件行銷、電子郵件追蹤、需求產生和銷售分析工具。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一種 URL 縮短工具，其中包含您共享的每個連結中的重定向像素。創建強大的品牌鏈接，點擊次數增加高達 34%。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai 是一個保護隱私的網站訪客和入站銷售線索評分平台，可預測每個網站訪客的購買機率和未來收入，並將這些預測轉化為： - 廣告受眾和全面轉換（智慧出價優化訊號），以最大化收入（而非潛在客戶）並消除浪費的行銷支出， - 即時洞察各種管道、受眾和廣告創意產生的流量的實際質量， - 潛在客戶和潛在客戶評分，幫助銷售團隊創建更多管道並達成更多交易。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Attribution
attributionapp.com
歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven 的行銷分析軟體可協助行銷人員證明 ROI 並改善 18 個整合數位和社群管道的表現。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
AdRoll
adroll.com
透過 AdRoll 的 AI 驅動行銷軟體，您可以在一個地方獲得複雜的受眾群體定位、跨通路參與、進階衡量和歸因。透過 AdRoll 的成長平台，打造出顧客喜愛的品牌，將更多訪客轉變為顧客，並提升顧客忠誠度。
Lifesight
lifesight.io
讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
WhatConverts
whatconverts.com
行銷機構和客戶的潛在客戶跟踪 唯一受到頂級 PPC 和 SEO 專業人士信賴的潛在客戶追蹤和報告軟體，可以為客戶增加價值。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以...
Cometly
cometly.com
Cometly 是一個歸因雲平台，使企業能夠為其廣告活動獲得更準確的歸因，並根據準確的數據做出更明智的廣告優化決策。
NestAds
nestscale.com
廣告追蹤和行銷歸因。 專為 Shopify 商家打造。 NestAds 讓您分析廣告活動中的準確數據並發現客戶旅程洞察。自信地做出數據驅動的決策，以最大限度地提高 ROAS 並推動業務成長。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B 行銷與通路和收入相關 Dreamdata 可自動擷取、清理和簡化您的 B2B 上市數據，以提供有關收入驅動因素的完全透明度。
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy 提供全通路銷售歸因和分析工具，讓行銷人員能夠看到其行銷活動支出的真實結果。探索像您這樣的現代行銷人員使用的經銷商行銷雲。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基於雲端的敏捷行銷衡量平台，可衡量所有管道和廣告（線下和線上）的跨通路績效。
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE 是一款電子商務分析、歸因和最佳化套件。它透過數據整合和對多點觸控旅程的理解，幫助行銷人員加速收入成長並增加行銷利潤。使用數據驅動的歸因模型，行銷人員可以識別表現不佳的行銷活動，解決過度投資的管道問題，並重新分配廣告預算以實現投資回報率最大化。在實施我們專有的人工智慧驅動歸因模型後，我們的客戶通常會看到兩位數的投資報酬率成長。 Roivenue 為創建帳戶的任何人提供免費試用！
Fospha
fospha.com
Fospha 是領先業界的解決方案，推動電子商務獲利成長。糟糕的行銷衡量是一個價值 5890 億美元的問題，其中 60% 的收入被錯誤地歸因於 GA 和通路廣告經理等不合適的平台。有了 Fospha，將寶貴的預算花在錯誤的廣告上已經成為過去。 Fospha 使用一個超級準確的模型來衡量一切 - 整個行銷漏斗中的點擊次數和展示次數。使用 Fospha 的行銷人員確切地知道哪些廣告真正有效。使用 Fospha 的品牌可實現快速獲利成長。昨天的問題是產生不良數據，只需 15 分鐘即可使用 Fospha 上線。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 透過衡量、預測和規劃推動收入成長的行銷工作，幫助 B2B 行銷團隊提高投資報酬率。