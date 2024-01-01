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Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 R​​evTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。

目錄:

Business
帳戶資料管理軟體
潛在客戶到客戶匹配和路由軟體
歸因軟體
客戶數據平台

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