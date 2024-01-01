Ottomatik 是一種備份即服務 (BaaS) 類型的服務，這表示您需要在伺服器上安裝其代理程式並從其管理面板管理備份資料。 Ottomatik 是一項付費服務，但仍有一個免費選項可用，適合只有一台伺服器的用戶。 因此，透過免費使用，您可以建立最大備份頻率為每天一次的備份作業，並且仍然支援將備份資料傳送到您的儲存帳戶，例如 Google Drive、Amazon S3... 不過，對於更關鍵的網站和伺服器，您可以考慮使用專業版套餐，它允許更多的備份作業，最大備份頻率為每 5 分鐘一次，確保資料即時備份。

目錄 : Business 線上備份軟體

網站： ottomatik.io

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