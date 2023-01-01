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Nextcloud 是一套用戶端伺服器軟體，用於建立和使用檔案託管服務。 Nextcloud 是免費且開源的，這意味著任何人都可以在自己的私人伺服器設備上安裝和操作它。 Nextcloud 應用程式在功能上類似於 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本機電腦上使用或用於異地檔案儲存託管。 Office 功能僅限於基於 x86/x64 的伺服器，因為 OnlyOffice 不支援 ARM 處理器。 與專有服務相比，開放式架構使用戶能夠完全控制其資料。 原來的 ownCloud 開發人員 Frank Karlitschek 分叉了 ownCloud 並創建了 Nextcloud，該產品繼續由 Karlitschek 和原來的 ownCloud 團隊的其他成員積極開發。 2020 年 1 月 17 日，版本 18 在柏林發布，產品名稱為 Nextcloud Hub。首次直接整合辦公室套件（此處為 OnlyOffice），Nextcloud 宣布其目標是與 Microsoft Office 365 和 Google Docs 直接競爭。此外，當天也宣布與 Ionos 建立合作關係。

網站： nextcloud.org

免責聲明：WebCatalog 與 Nextcloud 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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