Google Moon

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谷歌月球：三十多年後，我們終於準備好重返月球了。為了幫助您做好準備並激發您的探索慾望，我們與 NASA 艾姆斯研究中心的科學家合作，為您帶來了這組月球地圖和圖表。該工具是探索阿波羅任務故事的令人興奮的新方式，這仍然是人類唯一一次踏上另一個世界。

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