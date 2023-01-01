使用 WebCatalog 上「NASA」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 是美國聯邦政府的一個獨立機構，負責民用太空計劃以及航空航天研究。NASA 成立於 1958 年，接替國家航空諮詢委員會 (NACA)。新機構將具有明顯的民用導向，鼓勵太空科學的和平應用。自成立以來，美國大部分太空探索工作都是由美國太空總署主導，包括阿波羅登月任務、天空實驗室太空站以及後來的太空梭。美國太空總署正在支援國際太空站，並監督獵戶座太空船、太空發射系統、商業載人太空船和計畫中的月球門戶太空站的開發。該機構還負責發射服務計劃，該計劃為 NASA 無人發射的發射操作和倒數管理提供監督。 NASA 的科學重點是透過地球觀測系統更了解地球；透過科學任務理事會的太陽物理學研究計劃的努力推進太陽物理學；使用新視野號等先進的機器人太空船探索整個太陽系的天體；透過大天文台和相關計畫研究天文物理主題，例如大爆炸。

網站： nasa.gov

免責聲明：WebCatalog 與 NASA 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。