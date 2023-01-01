WebCatalog
NASA

NASA

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： nasa.gov

使用 WebCatalog 上「NASA」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 是美國聯邦政府的一個獨立機構，負責民用太空計劃以及航空航天研究。NASA 成立於 1958 年，接替國家航空諮詢委員會 (NACA)。新機構將具有明顯的民用導向，鼓勵太空科學的和平應用。自成立以來，美國大部分太空探索工作都是由美國太空總署主導，包括阿波羅登月任務、天空實驗室太空站以及後來的太空梭。美國太空總署正在支援國際太空站，並監督獵戶座太空船、太空發射系統、商業載人太空船和計畫中的月球門戶太空站的開發。該機構還負責發射服務計劃，該計劃為 NASA 無人發射的發射操作和倒數管理提供監督。 NASA 的科學重點是透過地球觀測系統更了解地球；透過科學任務理事會的太陽物理學研究計劃的努力推進太陽物理學；使用新視野號等先進的機器人太空船探索整個太陽系的天體；透過大天文台和相關計畫研究天文物理主題，例如大爆炸。

網站： nasa.gov

免責聲明：WebCatalog 與 NASA 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Google Moon

Google Moon

google.com

NASA+

NASA+

plus.nasa.gov

USPS

USPS

usps.com

Google Earth

Google Earth

google.com

National Weather Service

National Weather Service

weather.gov

Science4Us

Science4Us

science4us.com

National Geographic

National Geographic

nationalgeographic.com

FDA

FDA

fda.gov

Shadowmap

Shadowmap

shadowmap.org

Sci.News

Sci.News

sci.news

PenFed

PenFed

penfed.org

Navy Federal Credit Union

Navy Federal Credit Union

navyfederal.org

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策