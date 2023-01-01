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Google 地球是一個電腦程序，主要基於衛星圖像呈現地球的 3D 表示。該程式透過將衛星影像、航空攝影和 GIS 資料疊加到 3D 地球儀上來繪製地球地圖，使用戶可以從不同角度觀看城市和風景。使用者可以透過輸入位址和座標，或使用鍵盤或滑鼠來探索地球。該程式還可以下載到智慧型手機或平板電腦上，使用觸控螢幕或手寫筆進行導航。用戶可以使用該程式使用 Keyhole 標記語言添加自己的數據，並透過各種來源（例如論壇或部落格）上傳它們。 Google Earth 能夠顯示覆蓋在地球表面的各種影像，也是網路地圖服務用戶端。最近Google透露，Google地球現已覆蓋全球98%以上的地區，並捕獲了1000萬英里的街景影像，這個距離可以繞地球400多圈。 除了地球導航之外，Google Earth還透過桌面應用程式提供了一系列其他工具。也提供月球和火星的其他地球儀，以及觀察夜空的工具。還包括飛行模擬器遊戲。其他功能允許用戶查看上傳到 Panoramio 的不同地點的照片、維基百科提供的有關某些地點的資訊以及街景圖像。基於網路的 Google 地球版本還包括 Voyager，該功能會定期添加節目內導覽，通常由科學家和紀錄片製作人呈現。 谷歌地球被一些人視為對隱私和國家安全的威脅，導致該計畫在多個國家被禁止。一些國家要求在Google衛星影像中遮蔽某些區域，通常是包含軍事設施的區域。

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