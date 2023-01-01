Google Maps

Google 地圖是 Google 開發的網路地圖服務。它提供衛星圖像、航空攝影、街道地圖、360°互動式街道全景（街景）、即時交通狀況以及步行、汽車、自行車和飛機（測試版）或公共交通的路線規劃。 2020 年，每月有超過 10 億人使用 Google 地圖。Google 地圖最初是Where 2 Technologies 的 C++ 桌面程式。 2004年10月，該公司被Google收購，並將其轉變為網路應用程式。在額外收購了一家地理空間資料視覺化公司和即時交通分析儀後，Google 地圖於 2005 年 2 月推出。該服務的前端使用 JavaScript、XML 和 Ajax。 Google 地圖提供了一個 API，允許將地圖嵌入到第三方網站上，並為世界各地許多國家的企業和其他組織提供定位器。 Google 地圖製作工具允許用戶在全球範圍內協作擴展和更新該服務的地圖，但從2017 年3 月起停止使用。但是，由於該公司宣布這些功能將轉移到Google 本地嚮導計劃，因此對Google 地圖的眾包貢獻並未停止。Google 地圖的衛星視圖是「由上而下」或鳥瞰圖；大多數城市高解析度影像是由飛行在 800 至 1,500 英尺（240 至 460 m）的飛機拍攝的航空攝影，而大多數其他影像來自衛星。大多數可用的衛星影像的歷史都不超過三年，並且會定期更新。谷歌地圖使用了墨卡托投影的變體，因此無法準確顯示兩極周圍的區域。 2018 年 8 月，桌面版 Google 地圖更新為顯示 3D 地球儀。仍然可以在設定中切換回 2D 地圖。 適用於 Android 和 iOS 裝置的 Google 地圖於 2008 年 9 月發布，具有 GPS 路線規劃導航以及專用停車輔助功能。 2013 年8 月，它被確定為全球最受歡迎的智慧型手機應用程序，全球超過54% 的智慧型手機用戶至少使用過一次。2012 年，Google 報告稱，有超過7,100 名員工和承包商直接從事地圖工作。2017 年5 月據報道，該應用程式在Android 上擁有20 億用戶，與其他幾項Google 服務（包括YouTube、Chrome、Gmail、搜尋和Google Play、Google 地圖）一起，每月用戶數量超過10億。

網站： google.com

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