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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Porkbun 是一家位於太平洋西北部的令人驚嘆的 ICANN 認證網域註冊商。我們與眾不同，我們很簡單，而且價格實惠。使用我們，您不會後悔的。如果你不使用我們，我們會很難過，但我們仍然會愛你。

網站： porkbun.com

免責聲明：WebCatalog 與 Porkbun 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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