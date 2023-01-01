Google Sky：星際旅行從未如此簡單。為了幫助您探索宇宙的深處，我們與世界上一些最大的天文台的天文學家合作，為您帶來天空的新視角。使用谷歌地圖這個工具提供了一種令人興奮的方式來瀏覽和探索宇宙。您可以找到天空中行星和星座的位置，甚至可以觀看哈伯太空望遠鏡所看到的遙遠星系的誕生。我們特別興奮的是能夠以不同波長觀察宇宙，看看如果我們的眼睛在 X 射線或紅外線下工作時宇宙會是什麼樣子。當您探索這些新層時，請利用透明度來混合不同波長，並查看宇宙的不同部分如何在不同波長下發光。如果您對今晚或未來幾個月天空中發生的事情感興趣，請查看地球和天空的播客或搜尋您最喜歡的行星的位置。

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