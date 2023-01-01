Facebook（風格化為facebook）是位於加州門洛帕克的美國線上社群媒體和社群網路服務，也是同名公司Facebook, Inc. 的旗艦服務。它由馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg) 與哈佛由大學的同學和室友共同創立。愛德華多·薩維林、安德魯·麥科勒姆、達斯汀·莫斯科維茨和克里斯·休斯。 創辦人最初將 Facebook 會員資格限制為哈佛學生。會員資格先擴展到哥倫比亞大學、史丹佛大學和耶魯大學，然後擴展到其他常春藤盟校、麻省理工學院和波士頓地區的高等教育機構，然後是其他各種大學，最後是高中生。自 2006 年以來，任何聲稱年滿 13 歲的人都可以成為 Facebook 的註冊用戶，儘管這可能會根據當地法律而有所不同。這個名字來自於美國大學生常用的臉書名錄。 可透過具有網路連線的裝置（例如個人電腦、平板電腦和智慧型手機）存取 Facebook。註冊後，用戶可以建立個人資料，顯示有關自己的資訊。他們可以發布文字、照片和多媒體，並與同意成為其「朋友」的任何其他用戶共享，或透過不同的隱私設定與任何讀者共享。用戶還可以使用各種嵌入式應用程序，加入共同興趣小組，在 Marketplace 上買賣商品或服務，並接收 Facebook 好友的活動以及他們關注的 Facebook 頁面活動的通知。 Facebook 聲稱，截至 2018 年 12 月，其每月活躍用戶超過 23 億，是 2010 年代全球下載次數最多的行動應用程式。Facebook 一直受到廣泛的媒體報導和許多爭議，通常涉及用戶隱私（就像劍橋分析數據醜聞）、政治操縱（如2016 年美國大選）、成癮和自卑等心理影響，以及假新聞、陰謀論、侵犯版權和仇恨言論等內容。評論家指責 Facebook 故意為此類內容的傳播提供便利。

網站： facebook.com

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