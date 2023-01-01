WebCatalog
We Become What We Behold

We Become What We Behold

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“We Become What We Behold”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

《我们成为我们所看到的》是一款由尼基·凯斯 (Nicky Case) 制作的点击游戏。在这个独特的 5 分钟游戏中，玩家用相机捕捉新闻。选择框架中包含的内容和排除的内容决定了《正方形和圆形》故事的其余部分。首先捕捉圆形和方形之间的小误解，然后观察您的决定如何增加圆形和方形之间的紧张关系。可以说，这款游戏揭示了社交媒体如何将微小的差异放大为巨大的怪物。现在继续开始做你的工作，直到故事的高潮在你眼前（或镜头）展开。在“我们成为我们所看到的”中，您会选择和平还是暴力？拖动相机指示器并单击以获取照片。确保拍摄独特且精彩的照片。《We Come What We Behold》由尼基·凯斯 (Nicky Case) 创作。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！确保在 Patreon 上支持开发者。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“We Become What We Behold”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

We Become What We Behold

We Become What We Behold

now.gg

Super Girl Story

Super Girl Story

poki.com

Nonogram

Nonogram

poki.com

Chopstick Cooking

Chopstick Cooking

poki.com

Bouncy Woods

Bouncy Woods

poki.com

Finger Cook

Finger Cook

poki.com

Jellymoji

Jellymoji

poki.com

Line Up: Dots!

Line Up: Dots!

poki.com

Google Feud

Google Feud

poki.com

Gem 11

Gem 11

poki.com

A Cat Story

A Cat Story

poki.com

Super Bike the Champion

Super Bike the Champion

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策