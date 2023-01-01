We Become What We Behold

《我们成为我们所看到的》是一款由尼基·凯斯 (Nicky Case) 制作的点击游戏。在这个独特的 5 分钟游戏中，玩家用相机捕捉新闻。选择框架中包含的内容和排除的内容决定了《正方形和圆形》故事的其余部分。首先捕捉圆形和方形之间的小误解，然后观察您的决定如何增加圆形和方形之间的紧张关系。可以说，这款游戏揭示了社交媒体如何将微小的差异放大为巨大的怪物。现在继续开始做你的工作，直到故事的高潮在你眼前（或镜头）展开。在“我们成为我们所看到的”中，您会选择和平还是暴力？拖动相机指示器并单击以获取照片。确保拍摄独特且精彩的照片。《We Come What We Behold》由尼基·凯斯 (Nicky Case) 创作。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！确保在 Patreon 上支持开发者。

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