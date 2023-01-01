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Gem 11 是一款益智游戏，您必须将相同大小、颜色和数量的宝石连接在一起，由 Stefan Nikolic 创建。这款优雅的益智游戏以流行的 2048 游戏为基础，将把你推向极限。在您的桌面或移动设备上免费玩 Poki 上的 Gem 11，看看您可以制作多少种宝石组合！这款流畅的 HTML5 游戏是测试您的拼图技能的完美方式。控制：鼠标 - 单击并拖动以连接宝石专业提示：不要忘记查看您接下来会获得哪种类型的石头。宝石上方黑色圆圈中的数字告诉您在空的地方会得到什么样的宝石。 关于创建者：Gem 11 是由来自塞尔维亚的 Stefan Nikolic 创建的。

网站：poki.com

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