虚拟现实 (VR) 软件开发套件 - 最热门应用
虚拟现实软件开发套件（通常称为 VR SDK）为制作、构建和评估 VR 体验提供了必要的资源。作为基石，这些 SDK 有助于创建多样化的 VR 体验，从移动应用程序到沉浸式营销活动和培训模拟。关键功能包括在虚拟环境中集成、复制和重新定位 3D 实体等任务。此外，这些实用程序还为没有编程专业知识的个人提供了可访问性，因为许多平台都包含拖放功能以提供定制体验。有时，可以通过应用程序编程接口 (API) 实现定制。虽然某些 SDK 通常是针对特定框架和硬件量身定制的，但某些 SDK 却拥有跨多个系统的兼容性。值得注意的是，虽然一些 VR SDK 提供增强现实 (AR) 创建功能，但它们与 AR SDK 不同，AR SDK 是专门为帮助 AR 应用程序的开发和测试而设计的。
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Trezi
trezi.com
Trezi 是一款面向 AEC 行业的沉浸式 VR 产品，支持实时协作体验 3D 建模软件和建筑软件的设计。
StellarX
stellarx.ai
协作应该简单、直接且有效。 StellarX 使各行业的商业专业人士能够通过沉浸式人工智能体验来提升自己。只需拖放、抓取即可移动、指向并单击，或者设置好后就不用管了。只要你能想到，就可以认为它已完成——无需代码。
Viz4D
viz4d.com
Viz4D 可帮助您创建性能一流的基于 Web 的 3D 查看器，该查看器在移动和 VR 上运行良好。它专为实时 Archviz 演练、3D 产品配置器和演示而定制。得益于独特的自动优化技术，即使是具有数百万多边形的复杂建筑场景，现在也可以在独立的 VR 耳机上轻松查看，而无需连接到 PC。 Viz4D 被应用于各个领域，以在 VR 中创建 VR 陈列室、房地产 3D 游览、虚拟画廊、博物馆、家具和 WebGL 产品配置器...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh，一个提供无代码、基于网络的内容创建的平台。它强调经济性、易用性和人工智能驱动的 3D 转换功能。用户无需编码即可利用强大的 3D 资源库创建身临其境的内容。通过单个链接即可通过浏览器立即访问，从而简化了共享创作。
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR 是领先的沉浸式云平台，用于审查设计、管理客户演示并与建筑行业的专业人士进行协作。通过与 Autodesk Revit、SketchUp、Enscape、Lumion 等领先软件的直接集成，只需几分钟即可将您的设计带到云端，并且： 1. 在包括无线 VR 耳机在内的所有设备上共享设计 2. 通过沉浸式演示提高客户参与度3. 通过使用 VR 体验 1:1 比例的模型来增强设计审核 4. 在共享虚拟空间中解锁与主要利益相关者的实时协作 使用功能强大的协作工具，如会议、注释、查看 BIM 数据、适合您需求的测量项目从概念到完成。与 100 多个国家/地区的数千家建筑、工程和施工公司...
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR 是一个企业级虚拟现实分析平台。它可以跟踪、聚合和分析有关用户的视觉遥测信息。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是面向 B2B 用户的扩展现实云资产管理和自助发布平台。它聚合了不同的 AR/VR 技术，例如 AR.js、Quick Look、WebAR 的 8th Wall，以及适用于 Android 和 iOS 应用程序的 ARKit/ARCore，并方便通过统一的 Web 界面进行访问，而无需额外的开发工作。通过同一 Web 界面，用户可以管理其内容资产、创建项目并将团队成员分配到相应的项目。还集成了自动二维码生成、链接管理和广泛的统计。我们很高兴提供我们的技术，包括作为企业解决方案的咨询，或者作为创意和数字机构的解决方案提供商，这些机构不能或不想自己进行 IT 开发，但仍希望为其客户提...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...