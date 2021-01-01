推送通知软件 - 最热门应用

推送通知软件通过向计算机或移动设备发送消息，促进企业和客户之间的直接沟通。这些通知旨在提醒消费者重要的更新或信息，并旨在让他们重新参与公司的应用程序或网站。这些解决方案主要由营销团队使用，可以创建和传播特定的号召性用语，这些号召性用语可以在通知服务中进行定制，并通过移动应用程序、桌面应用程序或网络浏览器直接发送给消费者。虽然某些平台支持跨应用程序和网络浏览器的推送通知，但其他平台则专注于一种类型。 该软件使用户能够直接在平台内完全自定义消息内容，包括文本和图像。此外，它应该提供全面的分析，使企业能够跟踪交付率和点击率等指标。推送通知软件可以作为一项功能集成到移动营销工具中，或者合并 A/B 测试软件中的功能，使用户能够试验不同的消息变化并分析其吸引客户的有效性。