合作伙伴生态系统平台软件 - 最热门应用

“该产品是否被证明是一个有价值的业务盟友？您的组织对该产品的预期投资回报是多少（以月为单位衡量投资回收期）？基于帐户的营销软件和数据仓库集成的集成，以及考虑‘有该产品是做生意的好伙伴吗？被认为是显着提高合作伙伴生态系统平台产品用户满意度的主要因素。这些决定是通过一种算法做出的，该算法识别最有可能预测该类别中的用户满意度的属性。