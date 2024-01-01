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自有媒体软件 - 最热门应用

自有媒体平台使公司和创作者能够分享内容，以建立受众、参与和货币化。这些工具提供了一套功能，旨在在专用属性上托管各种内容类型，包括文章、视频、播客、直播和其他编辑格式。 创建资产后，用户可以利用自有媒体平台将内容指定为订阅者专有的内容，与受众建立直接关系并在此过程中收集电子邮件地址。为了加强内容和受众管理，自有媒体工具集成了内容分发软件和内容体验平台的功能，同时还集成了内容创建软件和 CMS 工具的功能。

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