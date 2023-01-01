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使用 WebCatalog 上“Buttondown”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Buttondown 是构建和运行时事通讯的最简单方法。 Buttondown 是一个小巧而优雅的工具，用于制作时事通讯。极简的界面让您轻松写出精彩的电子邮件；自动化就像您希望拥有的编辑助理一样，通过检查拼写错误、损坏的链接或格式错误的图像；便携式订阅小部件使您无论在何处托管网站都可以轻松增加受众。然后 Buttondown 就不再妨碍你了。 Buttondown 的重点是速度和易用性，而不是复杂的功能集或强大的自动化。

网站： buttondown.email

免责声明：WebCatalog 与“Buttondown”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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