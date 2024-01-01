其他营销软件 - 最热门应用
其他营销产品的用户满意度的主要驱动因素是“该产品是开展业务的良好合作伙伴吗？”、“易于管理”、“易于使用”和“支持质量”。这些因素通过算法来识别，该算法对最有可能预测该类别中的用户满意度的属性进行优先级排序。
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Viral Loops 是一个病毒式和推荐营销平台，用于发起排名竞赛、抽奖、预发布和推荐计划。
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Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。
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Intellifluence 是一项影响者营销服务，使品牌和影响者能够联系、协作并实现他们的目标。
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与 ShareASale 合作，成为我们值得信赖的联属营销网络的一部分。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案。
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Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
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Approved Social 是一个开拓性平台，旨在彻底改变数字营销活动的开发、批准和启动方式。 Approved Social 的核心是一个协作反馈和审批引擎，使营销团队、代理机构和品牌能够简化创意审批流程、缩短周转时间并提高生产力。主要功能： 实时协作：Approved Social 通过为团队成员和客户提供统一的空间来快速审查和批准营销材料，从而促进实时协作。告别电子邮件链和繁琐的来回。轻松反馈：该平台允许利益相关者直接提供有关广告创意的精确反馈，使沟通清晰、高效且可操作。这就像有一个用于创意讨论的数字白板。版本跟踪：跟踪更改和修订从未如此简单。借助 Approved Social，您...
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SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创...
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VisitorView 是一款网络分析软件，可将访问您网站的公司的 IP 地址与我们的数据库进行匹配，以便告诉您这些企业的名称等信息。
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Tikao 是一个可持续品牌营销平台，利用在可持续营销框架上训练的人工智能模型的力量。该平台目前服务于可持续时尚、个人护理和食品领域的三 (3) 个类别，提供 (a) 营销有效性（资产）诊断 (b) 创意传播设计（谷歌广告、亚马逊列表（文本、图像、视频） ）、社交广告、网页内容、关键视觉效果、产品详细信息页面）； (c) 所有现有通信资产是否符合欧盟、美国和澳大利亚新兴的绿色清洗法规（索赔检查员）。用户可以通过基于 API 与现有营销技术堆栈的集成来部署 Tikao.ai，以在企业级别进行扩展。
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