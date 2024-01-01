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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

redirection.io 是领先的重定向和 SEO 优化工具。当安装在网站上时，redirection.io 允许其营销或 SEO 经理分析流量问题并配置重定向规则以修复 HTTP 错误。它还可以帮助修复 HTML 元标记（标题、描述、opengraph 标记等），并在确保网站有效运行良好方面具有无与伦比的优势。如果您不确定您的用户遇到 404 错误的次数，或者没有简单的方法来修复它们，那么 redirection.io 可能是您的一个很好的解决方案！

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