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ERMES是一个综合数据+媒体平台。其目标是利用数据和人工智能让所有公司（无论大小）的广告变得简单、准确且有利可图。 ERMES 平台包括： - 超过 2.95 亿个确定性消费者档案（240MM 美国/55MM 法国），拥有超过 380 个细分受众群，包括用于构建自定义定位的行为和购买意图标准。 - 自助式 CRM 丰富模块，可帮助您更好地了解自己的潜在客户和客户 - 营销活动启动模块，使您能够创建和激活媒体计划，从而根据您的受众和预算最大限度地提高绩效 - 广告创建模块，使您能够快速、轻松地轻松创建适用于所有媒体的广告格式 - 效果分析模块使您能够一目了然地了解结果并进行相应优化。 ERMES 拥有 70 多个连接器，包括：Google Analytics、Google Ads、Google DV 360、Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、电子邮件、短信、联网电视、TheTradeDesk、ClearChannel、Spotify...这些连接器使创建在这些渠道上开展有针对性的活动，并衡量其总体绩效。 ERMES 平台提供三种主要配置： - 多本地版本，可以根据其服务区域轻松管理本地广告商店。 - 咨询版本，使所有机构能够为其客户提供高性能媒体服务。 - 广告商版本使品牌能够独立管理其媒体预算和绩效。 ERMES 拥有数百名活跃客户和管理价值数百万美元的活动，是法国制造的广告技术解决方案，可在所有媒体渠道上轻松、精确且经济地投放广告。

目录:

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