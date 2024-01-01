营销资源管理软件 - 最热门应用
营销资源管理 (MRM) 软件有助于有效管理营销资产，帮助营销人员为各种营销活动精心规划和预算。作为公司营销运营战略的一部分，MRM 软件在制定营销计划、促进营销资产的收集和传播、执行营销活动以及监控资产绩效方面发挥着关键作用。通过将所有营销材料整合到一个单一系统中，MRM 确保了品牌和消息传递的一致性，同时使营销人员能够建立简化的工作流程和流程，从而提高运营效率。 MRM 平台通常与营销自动化、电子邮件营销和分析软件等补充工具一起使用，与客户关系管理 (CRM) 系统和更广泛的数字资产管理解决方案无缝集成，为有效的营销管理提供全面的功能套件。
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ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
TeamGantt
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Wrike
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只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamwork
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借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
GanttPRO
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Hive
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适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Lytho
lytho.com
以前是inMotionNow。适用于需要改进项目可见性和控制以实现更好的内容成果的营销和设计团队的工作流程管理。
Attribution
attributionapp.com
归因可以跟踪您在广告上花费的费用、哪些客户来自广告以及他们从您那里购买了什么。
Planful
planful.com
Planful 是用于持续规划的云 FP&A 平台。您，FP&A 团队，在第一线快速规划和分析如何引导您的组织应对频繁且复杂的业务变化。您的专业知识和技能就是为这样的时刻而生的，我们随时为您服务。
SproutLoud
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Shape.io
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PPC 预算管理软件套件。 控制 PPC 支出和性能的强大解决方案。再也不用担心预算节奏或支出过多/不足。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的数据平台让任何人都可以在几分钟而不是几周内获得答案，该平台由客户 360 提供支持，其中包含客户与您的企业的每一次互动。
Mtivity
mtivity.com
Mtivity 是一家世界领先的打印采购软件公司，为购买和管理打印的公司提供工作流程自动化。该解决方案在 SaaS（软件即服务）平台上提供，允许印刷专业人员管理和优化从起始到生产和履行的所有流程。除了我们的印刷采购和生产管理模块之外，我们的平台还包含营销供应链的其他关键组件，包括： 活动规划和预算 图像创作、工作室和创意管理 协作打样 功能齐全的目录和订单履行 输出管理，包括 Web打印管理信息和财务报告
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx 是一个软件平台，为品牌提供支持服务，让其独立零售商参与符合品牌要求的数字营销，通过品牌当地零售商的可信渠道吸引合适的消费者，从而推动更好的业务成果。借助 Promoboxx，渠道经理和品牌营销人员可以轻松组织和参与他们的零售商网络；通过当地零售商建立、管理并有选择地资助有机和付费数字活动；然后报告并评估业务成果和 KPI。如今，品牌提供可用资产，但缺乏对零售商如何或是否使用这些资产的见解。相比之下，Promoboxx 通过丰富的、符合品牌要求的零售商营销活动来增加额外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛兰等超过 85 个领先品牌已使用 Pro...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition 是第一个进入市场运营平台，旨在集中和自动化产品、功能和活动发布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的产品营销专家构建，可帮助跨职能团队达成共识并推动更有效的发布，从而转化为收入。从研究到规划和执行，再到发布后测量，Ignition 在单个协作中心中自动化了整个发布过程。构建漂亮的视觉发布日历、内部计划文档和资产，然后通过自动电子邮件和 Slack 更新在内部进行所有沟通，同时使用 Ignition 的内置研究工具将竞争和客户洞察融入到流程中。 Ignition 通过集成将产品路线图无缝连接到 GTM，并轻松融入团队现有的工作流程。糟糕的产品发布会导致收入减...
FunnelDash
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FunnelDash 是广告行业的垂直支付和借贷业务。我们的标志性产品 AdCard 是第一张专门用于数字广告支出的签账卡。 - 无限制的免费虚拟借记卡和信用卡。 - 自由支出、预算和节奏控制。 - 无限制的免费广告文案和创意服务 - 赚取高达 7.5% 的广告支出现金返还 - 通过 AdAdvisor 进行无限制的免费广告审核和基准报告。 - 17.5 万美元的注册奖金以及合作伙伴福利和折扣。 - 使用 Media Buyer Concierge 时还可获得免费 AdCapital 在 AdCard 上加载 10,000 美元 - 100 万美元的免费 AdCapital，为您的营销活动...
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InfiniGrow 通过衡量、预测和规划推动收入增长的营销工作，帮助 B2B 营销团队提高投资回报率。