本地列表管理软件 - 最热门应用
位置数据管理软件通常称为本地列表管理软件，为经营实体机构的企业提供集中式解决方案，以便在各种面向客户的平台上有效管理和更新其位置信息。这些平台使企业能够通过内部和外部照片来维护准确的详细信息，例如营业时间、联系电话、实际地址、菜单以及其场所的视觉表示。 零售店、餐饮场所和各种组织可以利用这些平台的力量来确保关键信息的准确性，扩大其可见性，并促进与客户更好的互动，无论是在单个地点还是在多个地点。这些工具通常由企业营销部门使用，也受到负责监督个人或公司范围内的位置列表的区域或更高级别管理团队的青睐。 通过熟练地利用这些平台，公司可以避免错失潜在的商机，并减轻因商店信息不完整或过时而引起的客户不满。此外，这些解决方案可以提供增强本地列表的途径，从而提高企业的信誉和对潜在客户的吸引力。
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IONOS
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SEMrush
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SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
BirdEye
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BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
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使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
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使用 PromoRepublic 的社交媒体管理平台通过内置工具创建和自定义内容，将其安排到多个社交媒体页面，投放广告并获得业务成果。
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Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
Vendasta
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以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
SOCi
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SOCi 是多地点品牌的营销平台。我们帮助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企业通过每个营销渠道与当地受众建立联系。
Solocal
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我们通过数字技术帮助企业发展。通过免费的数字审核立即获得个性化建议。
RocketData
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RocketData 是一个易于使用的平台，可在 30 多种基于位置的服务中管理公司的业务信息和评论：地图、搜索引擎、所有流行的目录、GPS 设备和社交网络。 RocketData 将有关您公司的信息添加到这些服务中，自动发现错误、修复错误并保护您的数据。 RocketData 还可以帮助您的企业与本地客户进行互动，无论他们在哪里交谈。该平台监控和收集客户反馈，并提供从单一界面回答问题的工具。我们的集成列表包括 Google 地图、Apple 地图、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地图、...
Partoo
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在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到...
Uberall
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Uberall CoreX 确保您最近的营业地点可见，从而推动从发现到购买等过程中的参与度。
Chatmeter
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Chatmeter 为多地点品牌提供大规模监控、分析和改善客户体验所需的本地见解和工具。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是面向本地企业的客户互动平台，可通过文本、聊天和电子邮件方便地与潜在客户和客户进行互动，并且所有这些都在一个地方进行组织。我们让您的企业客户做好 24/7/365 任何互动的准备。
UpCity
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在 UpCity，我们在企业和 B2B 服务提供商之间建立并促进成功的关系。今天就寻找您的下一个合作伙伴！
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屡获殊荣的客户评论软件公司。获得更多评论。回应客户。查找有关客户体验的见解。
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iReview：您值得信赖的在线声誉管理合作伙伴在快速发展的数字环境中，企业认识到在线评论在塑造其成功方面所发挥的关键作用。输入 iReview——一个创新的在线声誉管理平台，旨在为数字时代的企业提供支持。主要特点： 1. 全面的声誉管理：iReview 为企业提供整体解决方案，帮助他们产生更多评论、获得更高的搜索引擎排名并提高在各个平台上的知名度。 90% 的在线客户在购买前都会咨询评论，因此 iReview 强大的声誉管理解决方案不可或缺。 2. 多方面的工具：该平台为企业提供了一套工具来生成、管理、监控、响应、审查和分析市场评论。除了传统的声誉管理之外，iReview 还与营销自动化平台...
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让本地营销变得更容易的平台。 从客户评论审核和社交网络管理到赞助活动和本地知名度，Digitaleo 帮助网络和品牌为其销售点带来更多流量！
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DashLoc 是一个革命性的超本地化列表平台，以无缝高效的方式将本地企业与附近的客户联系起来。凭借其用户友好的界面和地理定位功能，DashLoc 使用户能够发现在其附近运营的企业并与之互动。本地企业可以在 DashLoc 上创建详细的个人资料，包括企业名称、地址、联系方式、营业时间以及其产品或服务的简要描述等基本信息。他们还可以展示特别优惠、优惠和促销活动来吸引潜在客户。客户可以通过访问其附近的企业、服务和活动的精选列表来受益于 DashLoc。他们可以留下评论和评级，培育一个充满活力的社区，其中有价值的反馈可以推动改进并建立信任。 DashLoc 在提高当地企业的知名度和客流量方面发挥着关...
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营销技术机构，专门从事多地点品牌的列表、声誉、社交、广告和预订。 Social Places 的价格对于特许经营商来说是负担得起的，并提供实践服务来实施和推动本地营销策略。产品套件包括列表 - 跨渠道设置、优化和管理位置页面。声誉 - 集中并响应多个渠道的反馈。社交 - 大规模上传、管理和批准本地化内容。广告 - 跨 100 多个平台的付费媒体和数据可视化。 Bookings - 专为特许经营商构建的预订和预约软件。
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从一个平台管理您的品牌网络的本地数字营销：在线知名度、出版物、电子声誉和本地广告。
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Reptrics 是一款适用于 B2B SaaS 企业的一体化客户成功软件，旨在推动客户保留和增长。 Reptrics 专为积极主动的客户成功团队和执行领导者而构建，用于管理客户入职和续订、减少客户流失并增加扩展机会。 Reptrics 使客户成功团队能够成为收入中心而不是成本中心。通过使用剧本自动化以客户为中心的工作流程，帮助管理整个客户生命周期的成功。以客户为中心的数据平台，用于监督帐户健康状况并实时解决客户流失风险。总部位于佛罗里达州，成立于 2019 年，是风投支持的平台。受到 Hook Security、Web-est、Skill Struck、Kinectify 等全球客户的信赖，...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
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LOCALACT 是专为加盟商打造的首屈一指的本地数字营销平台。我们将您的特许经营商和营业地点放在每个当地市场的前沿和中心，帮助他们接触更多的在线用户并将他们转化为客户。从超本地化广告活动到本地商店数据管理和在线报告，LOCALACT 帮助特许经营商和企业主增加收入并衡量营销绩效。
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Advice Local 致力于为我们的渠道合作伙伴、品牌、代理商和本地营销人员提供可扩展、经济高效且可定制的本地存在管理解决方案。
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Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
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mypresences.com 是优化和管理企业在线形象和声誉的最佳方式，允许他们在最短的时间内创建、维护和监控 2000 多种服务的正确、一致和完整的形象，而无需了解每项服务。随着越来越多的新业务在网上出现，在线形象和声誉变得与店面一样重要。 mypresences.com 允许企业监控和参与在线发布的有关其业务的所有内容，例如商业信息、评论、交易、照片、视频和评论，以便他们可以控制自己的存在和所说的内容，以便他们可以围绕他们的业务建立忠实的客户群。在线发布有关企业的差评或不适当材料不仅会破坏他们寻找新客户的能力，还会将其推向竞争对手……对于大多数企业来说，这种损害几个月或几年都不会被注意到...
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Direction Local 是一个完整的本地营销平台，专为希望快速提高在线知名度、接触更多客户并提高声誉的企业而设计。其强大的工具包包括美国顶级目录的引文构建、列表管理、评论管理、发布套件以及详细的本地 SEO 报告见解。通过 Direction Local，会员可以在本地搜索中体验到更快的排名提升、更大的地图可见性以及更多的潜在客户开发。会员资格起价为 999 美元/年，针对医疗保健（1199 美元/年）和旅游（1099 美元/年）领域的企业提供利基计划。
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