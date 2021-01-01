登陆页面构建器 - 最热门应用
着陆页构建器使没有技术专业知识的个人能够启动精心设计的网页，以引导访问者实现特定的转换目标。这些页面通常是为了提示访问者采取单一行动而定制的，例如订阅时事通讯、选择免费试用或注册订阅服务，这些页面有助于非开发人员轻松测试原型。通过这样做，组织可以衡量受众（包括买家和网站访问者）的影响和反应。登陆页面构建器对于组织的营销策略至关重要，它使营销人员能够自主设计、调整和发布网络体验，而无需依赖 IT 或开发人员。这些构建器无缝集成到现有的 Web 开发基础设施和 Web 内容管理系统中，确保提供一致的 Web 体验。此外，它们可以与数字分析解决方案和谐地联系起来，以监控登陆页面上的访问者行为。
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Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. 是一家美国公司，总部位于旧金山，提供用于网站构建和托管的软件即服务。他们的在线可视化编辑器平台允许用户设计、构建和启动网站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯来语：וווקס.קום）是一家以色列软件公司，提供基于云的 Web 开发服务。它允许用户通过使用在线拖放工具创建 HTML5 网站和移动网站。除了位于以色列的总部和其他办事处外，Wix还在巴西、加拿大、德国、印度、爱尔兰、立陶宛、美国和乌克兰设有办事处。用户可以添加社交插件、电子商务、在线营销、联系方式使用各种 Wix 开发的第三方应用程序将表单、电子邮件营销和社区论坛添加到其网站上。 Wix 网站构建器建立在免费增值商业模式之上，通过高级升级赚取收入。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Duda
duda.co
使用 Duda 专业网站构建器大规模构建和销售高转化率网站。开始免费试用。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Plasmic
plasmic.app
您的技术堆栈的视觉构建器。创建令人惊叹的视觉内容和页面，将无代码无缝集成到您的代码库中。解锁您的团队并快速发货。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Builder.io
builder.io
直观地构建您的技术堆栈。使用组件拖放以在框架内构建页面和部分。
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
Swipe Pages
swipepages.com
使用移动优先 AMP 登陆页面捕获更多潜在客户并提高转化率。功能丰富的登陆页面构建器受到 7500 多名营销人员的信赖。
Dorik
dorik.com
无需代码即可构建美丽的网站！灵活且易于使用的 nocode 网站构建器，具有 130 多个 UI 组件和漂亮的模板。节省构建下一个网站的时间和金钱。
involve.me
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提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
Emma
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简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
SendPulse
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自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Brizy Cloud
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为您的企业或客户创建高转化率的销售登陆页面、潜在客户开发和营销登陆页面的最简单方法。
Pagemaker
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Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
Acumbamail
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轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
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Taplink 可帮助您在 10 分钟内为您的企业在 Instagram 上创建一个高转化率的登陆页面。使用多种营销功能来增加销售额
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上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
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