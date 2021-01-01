电子邮件模板生成器软件 - 最热门应用
电子邮件模板生成器软件为用户提供了多种模板来创建专业的商务电子邮件。这些工具通常包括为特定行业或主题设计量身定制的预先设计的模板。此外，用户可以使用用户友好的拖放式 HTML 编辑器灵活地构建自己的可重复使用的电子邮件模板。无论是从头开始还是使用预制选项，用户都可以轻松自定义这些模板以符合其业务需求。某些解决方案还可能包含分析功能，允许用户跟踪和评估其电子邮件活动的绩效。
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Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Flodesk
flodesk.com
初学者和专家都使用 Flodesk 来发展他们的业务。设计在任何设备上看起来都很棒的电子邮件和表单。免费尝试。
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Beefree
beefree.io
快速创建精美的电子邮件和登陆页面。 BEE 是设计移动响应式电子邮件和登陆页面的最佳拖放编辑器。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Stripo
stripo.email
Stripo 是一个电子邮件设计平台。我们帮助您以两倍的速度构建任何复杂程度的高质量电子邮件，包括带有 AMP、实时和交互式内容的电子邮件。用于轻松制作电子邮件的嵌入式工具，与 60 多个 ESP 集成。
Drip
drip.com
借助 Drip 打造个性化的客户体验、增加收入，并将您的营销策略提升到新的水平。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的电子邮件软件扩展插件，可帮助您保持高效和专业。
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 简化您的电子邮件发送并提高您的销售额。我们通过一项简单而强大的服务来满足您的所有电子邮件和短信需求。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
Benchmark
benchmarkemail.com
电子邮件营销服务可吸引订阅者、培养潜在客户、发送精美且响应迅速的电子邮件并跟踪结果。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度的客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
FreshMail
freshmail.com
从任何地方访问您的 FreshMail 帐户。您的文件和数据以及 FreshMail 的工具都安全地存储在专用云中，并且随时准备满足
Moosend
moosend.com
最简单的电子邮件营销和自动化软件。 Moosend 是最简单、最现代的解决方案，可提供电子邮件营销和自动化体验，从而推动真正的收入增长。
Knak Templates
knak.com
免费电子邮件模板。 作为营销人员，我们非常了解您在构建电子邮件时面临的设计和编程挑战。这就是为什么我们决定免费赠送整个 Marketo 和 Eloqua 电子邮件模板库。访问 50 多个免费模板，用于电子通讯、电子邮件营销活动、促销电子邮件等。只需提供您的电子邮件地址即可接收 50 多个免费电子邮件和登陆页面模板，无需编码。
Levitate
levitate.ai
我们的幸福平台结合了真实的沟通工具、专门的成功专家和人工智能，帮助您建立持久的关系。
CleverReach
cleverreach.com
借助 CleverReach 电子邮件营销软件，您可以轻松创建专业的电子邮件营销活动。此外，您可以完美地管理您的收件人并从直观的报告中受益。
Privy
privy.com
Privy.com 是您学习电子商务营销的第一资源...向电子商务专家学习他们的销售额如何从 0 美元增长到 100 万美元。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一个面向数字营销团队的混合电子邮件营销平台。它与多个电子邮件传送 API 中继服务提供商集成，并支持将电子邮件活动传送到选择加入的电子邮件列表。您可以跨中继服务器拆分测试电子邮件传送、执行电子邮件列表清理、电子邮件预热和检查报告、跟踪电子邮件点击以及打开每个电子邮件活动。它还具有智能自动回复和电子邮件列表分段。借助 EasySendy，您可以通过自动回复器和自动点滴电子邮件活动发起各种活动来与您的订户和客户互动。您还可以管理和吸引 Facebook Messenger 订阅者。您可以添加 Web Pop 表单以从您的网站捕获电子邮件订阅者、构建自定义订阅者页面、使...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 通过自动化现有营销自动化软件（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）发送的博客、新闻和 RSS 电子邮件，为 200 多家 B2B 公司增加了网站流量。