电子邮件模板生成器软件 - 最热门应用

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro 是一个面向数字营销团队的混合电子邮件营销平台。它与多个电子邮件传送 API 中继服务提供商集成，并支持将电子邮件活动传送到选择加入的电子邮件列表。您可以跨中继服务器拆分测试电子邮件传送、执行电子邮件列表清理、电子邮件预热和检查报告、跟踪电子邮件点击以及打开每个电子邮件活动。它还具有智能自动回复和电子邮件列表分段。借助 EasySendy，您可以通过自动回复器和自动点滴电子邮件活动发起各种活动来与您的订户和客户互动。您还可以管理和吸引 Facebook Messenger 订阅者。您可以添加 Web Pop 表单以从您的网站捕获电子邮件订阅者、构建自定义订阅者页面、使...