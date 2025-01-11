申请人追踪系统 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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申请人跟踪系统 (ATS) 是招聘人员、人力资源团队和招聘经理用来简化寻找、筛选和管理求职者的流程的软件工具。这些系统使企业能够创建和分发职位发布、分析简历中的相关信息、安排面试以及收集候选人详细信息（包括求职信和推荐信）。他们还自动执行诸如面试安排、通知候选人后续步骤以及发送警报等任务。 ATS 解决方案在跟踪招聘时间和招聘成本等招聘指标方面发挥着至关重要的作用，使公司能够优化其招聘流程并提高招聘软件的投资回报。 领先的申请人跟踪软件通常与更广泛的招聘功能集成，例如工作委员会和职业网站发布、候选人搜寻、简历解析、员工推荐评估、申请人筛选、招聘营销、面试安排、候选人关系管理、入职和招聘数据分析。一些 ATS 平台还可能包括候选人关系管理功能，可帮助招聘人员通过电子邮件营销、日程安排和持续沟通等功能主动识别和培养潜在候选人。
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Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符合 GDPR！借助 Breezy，您将在更短的时间内做出更好的招聘决策。快来看看我们吧。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完成。此外，它还允许您创建入职任务列表并将其分配给各个人员。您可以收集所有必要的信息并创建员工档案（充实到目录中），管理对员工信息和文档的访问权限等。人力资源软件还可以完全照顾员工的休假、员工和经理的自助服务员工提出请求、经理批准工作流程、团队和整个组织的休假报告，可以快速查看即将到来的休假、缺勤趋势等。 Android 和 iOS 应用程序使您能够随时随地执行重要操作。 Freshteam 是 Freshworks 产品系列的一部分，其产品包括 Freshdesk 客户支持软件、Freshservice IT 服务管理软件、Freshsales CRM 软件等——在全球拥有超过 150,000 家企业，包括思科、本田、Chargebee、大西洋月刊、JCDecaaux 和药易。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 Workable 与所有主要招聘网站紧密集成，并提供最佳招聘团队所需的所有功能。 Workable HR 通过高度可配置的系统实现端到端员工管理，该系统可以在一个地方安全地处理员工数据、管理休假、与工资单集成等。 Jobs by Workable 是一个招聘委员会，它将数百万候选人与由 Workable 驱动的公司的工作机会联系起来。 Workable 已帮助 100 多个国家/地区的 27,000 多家公司寻找、雇用和管理顶尖人才。我们在人力资源和招聘方面实现了前所未有的生产力提高，确保我们的客户在快速发展的技术领域保持领先地位。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一体化人力资源和招聘解决方案，为复杂的人员相关流程（无论是本地、全球、远程还是基于办公室）带来结构性和简单性。它具有人力资源团队改善组织工作生活体验所需的所有功能。 flair 涵盖整个员工旅程，并且完全可定制。从标准功能开始，或根据您组织的独特需求调整每个流程 - 选择权在您。通过招聘功能吸引人才并减少招聘时间，例如我们的拖放式职业页面构建器和可定制的候选人渠道。通过个性化的入职旅程，将热情的新手转变为忠实的品牌拥护者。并简化核心人力资源任务，例如缺勤管理、工资单、绩效评估、时间跟踪等。我们的解决方案基于 Salesforce 构建，让您能够受益于世界领先的 CRM 平台的强大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我们也会为您提供访问权限。为您的组织增添一些才华，并实现人力资源和谐。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR 是世界上最好的申请人跟踪系统 (ATS) 和招聘软件，受到 4700 多家企业的信赖。 我们的人工智能采购和无缝集成是在仔细分析全球招聘团队面临的痛点和挑战后开发的，可确保您找到适合您组织的完美候选人。 它的一些令人惊奇的功能包括： * 将职位发布到 50 多个合作职位委员会 * AI驱动的候选人评级和推荐 * 自动筛选候选人 * 360度候选人对比视图 * 用于候选导入的 Chrome 扩展 * 数据存储和管理人才库 * 向入围名单发出录取通知书 * 庞大的集成生态系统 * 高级报告和分析 * 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序
StaffingSoft
staffingsoft.com
面向招聘人员和人力资源专业人员的招聘软件。 StaffingSoft 是一个企业范围内的申请人跟踪系统，提供全套工具，可有效集成和简化全球候选人、员工和外部供应商的人才招聘、保留和管理。您将有机会与我们建立长期合作伙伴关系，以促进您的生产力和成长。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是帮助企业在招聘方面取得卓越成就。我们提供最新的人力资源技术来轻松管理和招聘人才。
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent 是一家人才获取平台提供商，致力于将人们与公司、职业和社区的发展联系起来。我们的平台提供一系列软件模块和人才获取解决方案，专门帮助组织吸引、管理和雇用合适的人才。我们的首要软件：Recruit 软件是一个强大的候选人管理系统，使组织能够采用主动的方法来获取人才并推动战略增长。 :Recruit 减少了双重处理，节省了您的时间，并降低了人为错误的风险。 Scout :Recruit 允许您： - 管理招聘生命周期 - 创建、管理和发布品牌招聘网页 - 直接发布到招聘网站，以确保合适的候选人看到您的职位 - 轻松筛选候选人以获得最佳结果 - 评分、排名和评论跟踪您的最佳候选人 - 在整个招聘过程中跟踪候选人 - 与您最喜欢的招聘和人力资源技术解决方案集成
Teamable
teamable.com
招聘的未来，就在今天。 寻找优秀人才并与之互动。无论是被动采购、培育和消息传递，还是推荐，我们都能帮助公司为其团队聘用合适的人才。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一个一体化人力资源平台，可提供最佳员工体验。它是一种集中式解决方案，可简化员工生命周期每个阶段的人力资源流程。我们的使命是帮助企业： - 简化人力资源流程； - 建立高绩效文化； - 使招聘、入职、员工敬业度、时间跟踪、休假管理和绩效评估变得更加容易。 PeopleForce 帮助推动企业向前发展，同时关注人员而不是流程。创造一个充满力量且令人愉快的工作场所。
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与、LMS 和 50 多个模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。与我们一起踏上重新定义卓越人力资源的旅程。
KeldairHR
keldair.com
KeldairHR 是一个现代、智能、基于云的申请人跟踪系统，旨在有效组织与招聘和聘用相关的许多任务和流程。 KeldairHR 平台提供了一整套功能，以简化人力资源团队寻找、处理候选人以及与候选人沟通的方式。
Jobtoolz
jobtoolz.com
地球上最简单的招聘工具，实际上可以填补空缺。我们在中小企业招聘流程的每一步为人力资源经理提供支持。 Jobtoolz 非常注重雇主品牌平台，提供出色的候选人体验、申请人跟踪系统 (ATS) 以及在招聘流程的每一步为招聘人员提供支持的招聘营销。
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit 是一种基于云的人工智能招聘技术，旨在解决人才中介机构、招聘公司、猎头公司和内部人力资源部门面临的独特挑战。 iSmartRecruit 在全球 70 多个国家/地区开展业务，支持 14 种语言（包括主要欧洲语言），在轻松部署和用户友好的自动化方面表现出色。它有效地管理从候选人搜寻到入职的整个招聘工作流程。 2024年，我们的ATS、招聘CRM和猎头软件荣获知名软件评测平台的多项奖项，彰显了我们致力于提供卓越的招聘解决方案。
VanillaHR
vanillahr.com
VanillaHR 的简单招聘平台是一个申请人跟踪系统 (ATS)，充当端到端招聘解决方案。该平台提供全面的功能，旨在寻找、吸引、资格审查和面试最佳候选人，以满足从小企业到大型企业的任何招聘需求。 该平台由人工智能提供支持，使招聘流程更加高效、快捷，使招聘人员和招聘经理能够自动执行手动任务，例如安排面试以及对候选人资料进行排序和过滤。 VanillaHR 提供了先进的视频面试工具 - VanillaHR Meet - 它使用面部和音频分析来为招聘经理提供除简历中包含的内容之外的更多关于候选人特征的见解。 该平台还包括一个职业页面构建器，以吸引合适的候选人并减少不相关的申请。 VanillaHR 可以帮助管理 1 到 1000 个空缺职位，使其成为初创公司、招聘机构和各种规模企业的出色解决方案。 VanillaHR 的网站提供博客、常见问题解答和支持中心等资源，帮助用户浏览平台并雇用最优秀的人才。提供 15 天免费试用，探索 VanillaHR 综合招聘平台的全部范围。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少为 10 亿美元。
Harri
harri.com
Harri 是一线员工体验技术的全球领导者。 Harri 平台专为以服务为业务核心的公司而构建，包括人才吸引、劳动力管理、员工敬业度和合规性解决方案。 Harri 使组织能够智能地招聘、留住和管理最优秀的人才，以运营和改进其业务。该公司为全球 55,000 多家餐厅和酒店以及 400 万名酒店员工提供服务，零售和医疗保健领域不断增长。 Harri 专注于改善一线团队员工体验的使命，与许多世界顶级酒店品牌建立了合作关系。 Harri 迎来了像 Raising Cane's Chicken Fingers 这样的知名客户，并为美国的 Subway 和英国的 McDonald's 推出了全系统实施。该公司的活跃用户群每年翻一番，促成了 720 万份工作申请、260 万条消息以及 23.7 万份工作列表的创建。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 专注于企业变革，帮助他们创建充满活力的工作场所，从而提高生产力。我们的方法以人为本，确保每个人在其职业环境中感到积极、有价值和成就感。我们的核心愿景是引领技术发展并为客户提供未来成功的必要工具。我们相信通过软件即服务 (SaaS) 的力量使企业实现指数级增长。我们的使命是提供尖端的技术解决方案，不仅简化业务运营，而且简化流程，确保全面的效率和有效性。
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力资源管理，factoHR 是一个先进的、以移动为中心的 HCM 平台，可以自动化从招聘到退休的每个人力资源职能。我们的智能平台提供可行的见解，使您能够更快地实现业务目标。加入 3500 多家企业和 260 万员工队伍，其中包括塔塔钢铁 (BSL)、梅赛德斯奔驰、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行业巨头。像他们一样，体验生产力高达 87% 的提升。主要优势： 统一平台：利用我们的无缝集成工具提高生产力。员工敬业度：利用实时情绪分析来保持团队的敬业度。战略增长：实施 OKR 和 KPI 以推动组织成功。资源优化：详细的轮班和排班规划可最大限度地提高产出。强大的安全性：利用 Azure 的高级数据安全性和 AI/ML 功能。数据完整性：在整个组织中维护单一、一致的数据源。无与伦比的功能： 移动优先方法：随时随地访问 交互式聊天机器人：即时、智能的帮助 动态仪表板：实时、可操作的见解 非接触式考勤：先进的人脸识别和轮班管理 地理围栏：准确的远程工作监控 移动驱动的绩效管理：动态员工评估 关于factoHR：factoHR 是一家经过 ISO 27001 认证的领导者，自 2005 年以来一直专注于退休福利和劳动力管理解决方案。
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近 3,000 个组织招聘、培养、认可和留住员工。自 2004 年以来，ClearCompany 的端到端人才管理平台已帮助数千家公司通过在员工旅程的每个阶段赋予员工权力来最大限度地发挥人才。 ClearCompany 集成了数据驱动的最佳实践、专家知情的内容和定制的软件工具来招聘、提升、认可和留住员工，团结人员和流程以实现业务成功。当人力资源部门拥有所需的工具来准确规划、完美执行人员计划并刻意构建文化时，人才最大化就得以实现——这些人才最大化的重要支柱是我们人才管理平台的核心。
CareerPlug
careerplug.com
自 2007 年以来，CareerPlug 一直致力于让美国和加拿大超过 16,000 家成长型公司的招聘变得更加容易。我们为非人力资源人员设计了招聘软件，以便每个所有者、操作员和招聘经理都可以为他们的团队招聘合适的人选。我们在奥斯汀市中心不断发展和创新，让招聘变得更轻松的核心使命一直是我们的驱动力。从业主到候选人，我们相信为每个人创造卓越的体验。对我们来说，这意味着提供一本关于如何招聘的手册，让您更轻松地获取最佳实践，并使流程自动化，以便您可以专注于重要的事情：做出正确的招聘！
Rytfit.ai
rytfit.ai
通过 Rytfit.ai 告别笨重、过时的人力资源流程，采用现代人力资本管理方法。 Rytfit 是一个人工智能驱动的劳动力管理平台，提供全面的解决方案，旨在帮助组织有效且高效地管理其劳动力。将人才招聘提升到一个新的水平 – Rythire 是根据您组织的需求量身定制的。输入任何职位名称即可在几秒钟内加速您创造就业机会。 Rytfit 的语义模型允许组织在短短 7 天内从 Hi 转变为 Hire。 RytHire平台具有消除人工招聘任务、简化招聘流程等特点。建立劳动力、重新规划员工并提高保留率 - RytEngage 模块允许组织识别和培养新角色的内部人才，促进增长和机会文化。衡量重要事项 - RytMeasure 模块提供了一个用于目标设置和实时跟踪的集中中心。该平台允许组织将其员工队伍与整体业务战略结合起来，并推动更好的业务成果。通过我们的一体化解决方案简化您的人力资源流程、吸引您的员工并推动成果。无论您是小型企业还是大型企业，我们的解决方案都可以帮助您实现劳动力管理目标并改进整体流程。
MyLenio
mylenio.com
MyLenio 是一个一体化平台，可让您的小型企业妥善组织，使您能够按照最佳行业标准与 Google、PayPal 和 SAP 等顶级公司合作。我们的平台将集成您的所有流程，使它们井井有条且易于管理。 MyLenio 通过帮助您在 HR + IT + 合规方面实现最高标准来简化您的业务 简化您的小型企业并组织您的公司与财富 500 强公司合作！
Eddy
eddy.com
对于电子表格已无法满足需求的小型企业来说，Eddy 是理想的一体化人力资源和薪资平台。它提供了您所需的关键功能，而没有大型系统的复杂性和开销，让您有机会通过将多种工具组合成对您的业务有意义的工具来简化您的生活。与 Eddy 一起节省时间和金钱。雇用、入职、管理和支付员工工资——所有这些都在一个简单的系统中进行。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包括项目管理、劳动力管理和会计系统。 Arcoro 与其他领先的建筑技术提供商保持着牢固的合作伙伴关系，以确保为客户提供无缝体验。北美超过 8,000 家各种规模的建筑公司和承包商依靠 Arcoro 来帮助他们满足人力资源需求。每天有超过 100 万建筑专业人员使用 Arcoro 产品上下班。 Arcoro 致力于为现场和办公室的员工提供最佳体验。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.arcoro.com。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人才获取，包括招聘和入职 · 人才管理，包括绩效管理、继任计划、薪酬管理、敬业度调查和集成学习管理系统 · 高级报告、分析和仪表板 · 人力资源自我通过 Dayforce 移动应用程序提供服务
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
下一代 ATS，空缺填充器使招聘人员能够快速提供最佳的候选人体验。它自始至终实现自动化和品牌化，配备了代理模块、人才库、招聘请求、SJT 和测试、背景调查、推荐信、视频筛选和入职等工具，所有这些都以强大的 BI 分析套件为基础。与空缺填充者合作，您将拥有自己的客户经理、英国用户和候选人支持以及与您的人力资源系统的集成。还有更多！
WorkTaps
worktaps.com
适用于小时工的员工推荐软件。让员工参与进来，帮助找到最优质的员工；快点。
Workstream
workstream.us
Workstream 是领先的小时工人力资源、薪资和招聘平台。其智能技术简化了人力资源任务，使特许经营商和企业主可以快速行动、降低劳动力成本并简化运营——所有这些都在一个地方完成。排名前 50 名的快餐店品牌中有 46 个（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 来雇用、留住团队并为其支付工资。请访问 workstream.us 了解更多信息。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一个屡获殊荣的端到端招聘平台，它将创新软件与您所需的实践专家支持相结合，让您充满信心地发展您的团队。超过 18,000 家企业信赖 Wizehire 来帮助其团队发展。
Intellohire
intellohire.com
适用于招聘和猎头/高管猎头公司的下一代软件。 Intellohire 是一个面向全球招聘和人事行业的基于 SAAS 的平台，被印度各地的人才中介机构使用。该平台使人才中介机构能够利用尖端技术增加业务。 Intellohire 协助招聘人员管理候选人互动、寻找候选人、向候选人发送工作详细信息，甚至来自客户的反馈。所有功能均可从一个中心进行控制 - 智能申请人跟踪系统。
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申请人跟踪系统 (ATS)、CRM、人工智能、项目管理和分析软件，用于招聘团队，提供仪表板、可定制指标/分析、全球知识共享、研究管理、员工奖励、数据仓库、API 等！
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VIVAHR 是美国发展最快的小型企业申请人跟踪系统。 VIVAHR 让您可以轻松地 - 发布职位 - 管理候选人 - 与团队成员协作 - 运行报告/见解 就这么简单！首先向 50 多个招聘网站免费发布招聘信息。新客户平均 6 分钟内就能找到工作。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一个人才招聘平台。现在，公司可以使用数据不断优化招聘流程的各个方面，从而降低招聘成本和时间。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一个基于云的人力资源、招聘和绩效管理系统。 HRLocker 使公司能够自动化其人员管理和招聘流程，在一处简化人力资源需求。
Teamdash
teamdash.com
Teamdash 是一款终极招聘软件，适用于需要工具适应流程以便更快聘用优秀团队的公司。 Teamdash 因其定制能力、用户友好性和招聘能力而受到喜爱，是旨在快速提高结果和流程的内部招聘人员的日益增长的选择。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最强大、最完整的招聘软件，专为想要掌握最新人力资源知识的招聘人员而设计。自 2013 年进入市场以来，拥有 300 多家客户和 3,400 多名招聘人员，Talent Clue 已成为他们不可或缺的工作工具。自动化整个选择过程。通过我们广泛的 Multiposter 创造有吸引力的工作机会并扩大宣传范围。直观地管理流程并创建由详细报告支持的统一人才库。
TalentLyft
talentlyft.com
招聘软件将申请人跟踪系统、招聘营销、采购和人才 CRM 解决方案集成在 1 个平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基于 SaaS 的申请人跟踪和人才管理解决方案的领先提供商，这些解决方案专为分散的小时工而构建。我们的移动优先平台简化了从招聘到保留的流程，从招聘、聘用、培训到敬业度，改变雇主跟踪小时工的方式。许多最知名的全球品牌都信赖 TalentReef 提供优化和推动其人才管理流程所需的可行见解。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 可帮助招聘人员在几分钟内从 LinkedIn 找到杰出人才。 Tapflow 的智能算法无需在 LinkedIn 上进行大量手动过滤和单独评估个人资料，而是可以立即查明任何职位的热门个人资料。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase——旨在为招聘经理提供支持的综合平台。轻松简化您的招聘流程，从候选人参与到评估和申请跟踪。无缝沟通、安排活动、进行远程采访并保护数据。使用 Tacitbase 体验优化的工作流程。 主要特点： 协同工作： 通过 Tacitbase 灵活的订阅计划实现无缝协作。轻松地与团队成员在候选人数据库、候选人审核和申请跟踪方面进行协作。无论身在何处，都可以分配任务、跟踪进度并保持实时通信。享受精细的权限管理以控制访问。 候选人数据库： 轻松创建、管理和存储来自各种来源的候选人。无论是来自社交媒体、电子邮件还是现有数据库，Tacitbase 都可以帮助您轻松组织候选人。使用个性化列自定义您的候选人数据库，并根据教育、经验、技能和地点等特定标准搜索潜在候选人。在一个集中位置跟踪所有候选人活动，包括评论、申请和通信。 候选人审查： 通过协作性和建设性的候选人评审来简化和加快评估流程。全面了解每位候选人的资格和工作适合性，从而加快决策速度并提高招聘质量。做出明智的选择并建立一支强大的团队。 默认邮件： 通过专用电子邮件地址与候选人进行有效沟通，将所有与候选人相关的电子邮件整合到一处。利用可定制的电子邮件模板和自动通信来节省时间、培养候选人关系并在整个招聘过程中提供个性化体验。轻松保持联系。 应用程序跟踪： 使用我们直观的基于看板的申请跟踪系统 (ATS)，在整个招聘流程中无缝跟踪候选人。定制您的招聘流程，与团队成员协作，并直接在系统内与候选人沟通。通过标签和过滤器简化招聘流程，确保高效的候选人管理和流畅的工作流程。 活动安排： 利用我们方便的活动安排功能简化面试和评估安排。创建活动、指定详细信息并直接通过 Tacitbase 向候选人发送邀请。管理日历上的所有已安排活动并向候选人发送提醒，确保无缝的招聘体验并避免安排冲突。 会议整合： 利用 Tacitbase 针对 Zoom 和 Google Meet 等流行会议平台的集成功能进行安全的远程访谈和评估。安排并邀请候选人参加虚拟面试，记录会议以供将来参考，并简化您的远程招聘活动。毫不费力地跨越距离。 高级搜索： 利用我们高级搜索过滤器的强大功能，根据特定标准（例如技能、经验、教育程度等）识别候选人。使用一系列搜索选项和过滤器优化搜索结果，节省时间并确保为每个职位空缺选择最合适的候选人。高效找到完美匹配。 数据安全： 在 Tacitbase，数据安全是我们的首要任务。我们采用强大的安全措施来保护敏感的候选人信息，包括行级安全性和定期数据备份。我们的平台符合数据保护法规，与第三方服务的集成符合严格的安全标准。将您的数据交给我们。 使用 Tacitbase 提高您的招聘成功率。释放简化工作流程、高级功能和数据驱动洞察的力量。使用 Tacitbase 体验招聘的终极优势并彻底改变您的招聘游戏！
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招聘软件将强大的申请人跟踪 (ATS) 和客户关系 (CRM) 功能结合到一个招聘解决方案中，旨在简化招聘和招聘团队的招聘流程，起价为每月 67.15 美元/用户。 Top Echelon 自动化许多申请人跟踪功能，例如简历解析、电子邮件解析、批量简历上传、自定义字段、自定义工作流程、导入/导出电子表格、重复检查、记录合并、标记、全文搜索、半径搜索和可选的候选人门户。为了帮助管理招聘流程，Top Echelon 提供了 CRM 功能，可在整个招聘生命周期中与候选人进行沟通，包括自定义管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、活动规划器、电子邮件模板、自定义活动、报告、通知系统等。所有这些都包含入职、培训和支持，无需额外付费。
Teamtailor
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