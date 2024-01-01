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StartMeeting® 为企业空间提供无限的音频和视频会议服务。因为我们是运营商和会议网络，所以我们能够通过真正变革性的定价扰乱市场。我们为中小型企业提供业界领先的 12.95 美元/月/主机定价套餐，并且还为大型企业客户提供真正革命性的 6,000 美元/月套餐。 6,000 美元/月的套餐允许任何规模的企业以每月固定费率拥有无限数量的主机。通过按主机定价和无限主机定价，您将获得易于使用的协作工具，为您和您的团队提供无限的高清质量音频和视频会议以及屏幕共享。每个帐户还包括： • 最多可容纳 1,000 名参与者的高清音频和视频会议 • 屏幕共享和绘图 • 会议录制和回放 • 10 GB 存储空间 • 自定义保持音乐和问候语 • 自定义会议墙 • 国内拨入号码65 个国家/地区……并且还在增加 通过 StartMeeting®，您可以接触最大的会议公司之一。自 2001 年以来，我们的网络已在全球承载了超过 20 亿次电话会议，使我们成为世界第二大会议网络。这种规模和规模让我们能够提供我们所做的定价，也帮助我们构建这样一个精简的企业级应用程序。如需了解更多信息，请访问 www.startmeeting.com 或致电 (844) 800-4000。
目录:
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