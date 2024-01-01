TelebuJoin 是一个在线云会议平台，可帮助您随时随地联系、讨论和建立关系。加入使您能够召开视频会议、主持网络研讨会和广播活动 视频会议的功能 单击加入 主持人或参与者无需下载。只需点击链接即可加入。交互式网络研讨会 使用网络研讨会与一大群人联系并与参与者互动 屏幕共享 通过简单的屏幕共享选项协作讨论新想法 团队聊天 立即与您的团队交谈。在旅途中在通话中启用文件共享和存档移动响应参与者。高级呼叫控制 记录呼叫、锁定房间、将成员静音、下载聊天记录以及网络研讨会的更多功能 单击加入 主持人或参与者无需下载。只需点击链接即可加入。屏幕共享 通过简单的屏幕共享选项协作讨论新想法 团队聊天 立即与您的团队交谈。在旅途中在通话中启用文件共享和存档移动响应参与者。高级通话控制 录音通话、上锁房间、将成员静音、下载聊天记录等 举手 使用举手功能与网络研讨会参与者互动

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