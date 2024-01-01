视频会议软件 - 最热门应用

视频会议软件促进音频会议、视频聚会和研讨会的在线交流，提供聊天、屏幕共享和录制等功能。这些工具旨在促进远距离或国际边界的通信，促进协作并最大限度地减少差旅费用。它们使各级员工能够主持或参加与同事、合作伙伴或客户的虚拟会议，无论地理位置如何。 通过消除自发讨论和重要会议中亲自出席的需要，视频会议解决方案提高了便利性，简化了所有相关方的日常工作，加强了客户关系，并促进了团队之间的透明沟通。此外，某些系统与营销自动化和 CRM 软件无缝集成，从而能够在会议期间同步重要业务数据，并促进有效的后续沟通和联系人帐户的更新。
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet（以前称为 Hangouts Meet）是 Google 开发的一项视频通信服务。它是替代 Google Hangouts 的两个应用程序之一，另一个是 Google Chat。 Google 计划于 2019 年 10 月开始停用 Google Hangouts。
Skype
skype.com
Skype 是一款电信应用程序，专门通过 Internet 在计算机、平板电脑、移动设备、Xbox One 控制台和智能手表之间提供视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。用户可以传输文本、视频、音频和图像。 Skype 允许视频电话会议。 截至 2010 年底，全球用户数量超过 6.6 亿，截至 2015 年 8 月，估计每月活跃用户超过 3 亿。2012 年 2 月，Skype 同时在线用户数为 3,400 万。2020 年 3 月，Skype每月有 1 亿人使用，每天有 4000 万人使用。由于 COVID-19 大流行，每日用户数量比上个月增加了 70%。Skype 于 ...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Zoho Cliq
zoho.com
简化团队沟通以推动工作向前发展。 Zoho Cliq 通过有组织的对话、易于查找的信息以及连接到您喜爱的工具来简化您的团队沟通。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的远程支持在一个平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索无缝、安全的体验。
Whereby
whereby.com
无需登录或下载即可轻松召开视频会议。具有屏幕共享、录制等功能的视频会议。
Element
element.io
Element 是一款安全的群组视频通讯应用程序，具有高级群聊隐私设置、团队沟通和生产力功能，同时使用 Matrix 开放网络在家工作。与强大的端到端加密进行协作。群组即时通讯 Riot.im 现已更名为 Element
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Zoho Meeting
zoho.com
满足您的在线会议和网络研讨会需求的网络会议软件。 Zoho Meeting 是一个安全的在线会议平台和网络研讨会解决方案。随着世界拥抱远程工作，在线应用程序（尤其是网络会议软件）的安全和隐私正在成为人们关注的话题。 Zoho Meeting 遵循协议，通过加密并遵守国际公认的安全和隐私标准来保护您的在线信息。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Gather
gather.town
Gather 是一个视频通话空间，可让多人同时进行单独的对话，并像在现实生活中一样轻松地进出这些对话。
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com 提供最多可容纳 1,000 名参与者的高清音频会议、屏幕共享和视频会议。注册一个免费帐户。
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime 让用户可以在线见面和聊天，Amazon Chime SDK 让开发人员可以将音频和视频协作添加到他们的应用程序中。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用于消息传递和协作的开源服务器和客户端软件。要了解更多信息，请访问 https://www.zimbra.com。
crowdcast
crowdcast.io
世界聚集的地方 — 通过在线活动接触、参与和发展您的社区。
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 使技术服务提供商能够利用屡获殊荣的 MSP 技术和 IT 管理软件套件更快地实现其目标。
Ring4
ring4.com
经济实惠且简单的在线商务电话系统。 30 秒内设置您的商务电话号码，并在云端进行通话、短信和视频会议。告别昂贵的额外 SIM 卡、数据套餐和固定电话。
JioMeet
jio.com
视频会议应用程序 - JioMeet 是最好的免费团队协作和视频通话应用程序，提供 WebRTC 支持等功能。现在下载！
8x8 Work
8x8.com
通过 8x8 Work，无论您身在何处，都可以与客户和同事保持联系。从打电话自然过渡到聊天再到屏幕共享。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
Moxo
moxo.com
Moxo 交互工作空间被世界各地的领先企业用来简化数以百万计的 B2B 项目，从账户注册到账户管理。
Dolby.io
dolby.io
高保真音频和视频。与众多开发者、企业和创作者一起转向 Dolby.io API，构建高质量的通信、流媒体和媒体解决方案，从而改变客户体验、推动高效的工作流程并取悦用户。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Ryver
ryver.com
通过在一个应用程序中与整个团队协作，完成更多工作并节省资金。群聊+任务管理器+语音视频通话。今天开始免费！
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans 是云视频会议领域的全球领导者。轻松安全地举行实时视频通话、网络研讨会、电话会议和在线会议。
ClickMeeting
clickmeeting.com
登录您的 ClickMeeting 帐户面板。使用您的电子邮件地址、Office 365 或 Facebook 登录。
Trillian
trillian.im
Trillian 是面向个人、企业和医疗保健的现代且安全的即时消息传递工具 20 多年来，Trillian 一直致力于帮助人们保持联系。今天的 Trillian 为医疗保健专业人员和各种规模的企业带来了安全（且符合 HIPAA 要求）的消息传递。秉承我们的初衷，如果您只是在寻找免费的即时消息，我们也可以提供帮助！
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Consolto
consolto.com
直接从您的网站与客户进行实时视频聊天 安排高质量的视频会议来完成销售目标、发展您的业务并建立更好的业务关系
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Fuze
fuze.com
Fuze为企业提供统一的云通信软件，包括呼叫中心、电话系统和视频会议解决方案。
11Sight
11sight.com
#1 收入团队的入站视频通话和客户互动平台
Supernormal
supernormal.com
Supernormal 可以帮助您轻松创建令人惊叹的会议记录。 超常AI自动转录并撰写Google Meet的会议记录。 每次会议节省五到十分钟。可立即共享至 Google Drive、Notion、Quip、Slack、Hubspot、Salesforce 等。
Butter
butter.us
Butter 是一个一体化的虚拟协作平台，使您能够举办高度参与且有效的协作会议！
Crikle
crikle.com
开始进行销售对话，而不仅仅是演示。
join.me
join.me
在 join.me 上，屏幕共享、在线会议和团队协作都变得快速、轻松。向工作展示谁是老板。立即免费尝试加入我！
Vectera
vectera.com
Vectera 是在线会见客户的简单方法。与客户一起安排预约、进行视频会议和白板会议。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Daily
daily.co
登录您的 Daily 帐户即可查看您的视频通话使用情况、创建房间、查看通话和 API 日志、管理您的计划和团队等。
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
SignalWire
signalwire.com
下一代视频协作平台。由弹性云通信网络提供支持，该网络具有用于语音、短信和视频功能的 API。
3veta
3veta.com
3veta 是通过视频在线提供和接收服务的首选解决方案。使用该应用程序加入已经安排的视频会议！
Agora
agora.io
实时互动平台，实现有意义的人际关系。人们在看到、听到和互动时可以更长时间地参与。借助 Agora，您可以在任何应用程序、任何设备、任何地点嵌入生动的语音和视频。
Tolstoy
gotolstoy.com
开始与您的客户进行面对面的对话。
SoWork
sowork.com
SoWork 虚拟工作场所为远程团队提供了效率、存在感、自发性和联系。借助人工智能驱动的 Office Assistant Sophia、最好的会议工具和完全定制，SoWork 可以让您的团队比以往更快乐、更高效。
Crewdle
crewdle.com
通过利用点对点技术，Crewdle 能够提供安全、私密且绿色的无缝视频会议体验。今天就做出改变吧！
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
TrueConf
trueconf.com
TrueConf 是一家俄罗斯公司，生产基于软件的视频会议和统一通信产品。该公司的应用程序专为在会议室、工作场所和移动设备上使用而设计。 TrueConf 总部位于俄罗斯莫斯科。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一个使用 AI 演示者创建个性化销售、营销和培训视频的平台。 * 大规模提供客户教育 * 以需要的速度交付 * 使用 Google 评论、PDF、CSV、图像、博客 * 在几分钟内创建数据驱动的客户教育视频 借助 Desk AI，您现在可以： * 导入现有#PowerPoint 演示文稿 * 添加人工智能演示者，甚至是您的数字克隆！ * 集成互动测验 * 导出到 SCORM 以实现无缝 LMS 跟踪
Streem
streem.com
StreamCore® 是一种企业级远程视觉辅助工具，使用开箱即用的增强现实 (AR) 功能。通过添加交互式、无需下载的视频协作工具，公司可以快速查看并远程解决问题，从而加快诊断和支持解决时间。借助 Streem 的 API 或 SDK，支持 AR 的远程视频工具可以嵌入和/或集成到本机应用程序和现有工作流程中
Cosmos Video
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与您的远程团队即时协作 专为远程团队设计的团队会议空间，让他们能够在不受干扰的情况下进行即时协作。告别等待回复、安排通话或共享会议链接。