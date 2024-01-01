视频会议软件 - 最热门应用 最热门 最近添加

视频会议软件促进音频会议、视频聚会和研讨会的在线交流，提供聊天、屏幕共享和录制等功能。这些工具旨在促进远距离或国际边界的通信，促进协作并最大限度地减少差旅费用。它们使各级员工能够主持或参加与同事、合作伙伴或客户的虚拟会议，无论地理位置如何。 通过消除自发讨论和重要会议中亲自出席的需要，视频会议解决方案提高了便利性，简化了所有相关方的日常工作，加强了客户关系，并促进了团队之间的透明沟通。此外，某些系统与营销自动化和 CRM 软件无缝集成，从而能够在会议期间同步重要业务数据，并促进有效的后续沟通和联系人帐户的更新。