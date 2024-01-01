Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：mitel.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Mitel MiCollab”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Mitel MiCollab 是一个企业协作平台，无论您身在何处，只要您需要，即可安全、快速地进行通信。主要优势 - 您所需的一切都集中在一个地方 – 用于语音、视频、消息传递、在线状态、会议、移动性和团队协作的单一应用程序 - 多设备，单一体验 – 在所有设备上保持一致的通信体验 - 提高业务生产力 – 借助统一的解决方案服务，花更少的时间尝试联系，更多的时间进行富有成效的沟通 - 利用团队的力量 - 跟上项目进度，与同事保持联系，并促进跨业务孤岛的知识和想法共享 - 简单部署：部署二维码简化流程 特点 - 统一通信和团队协作 - 适用于 PC、Mac、Web 和移动设备 - 移动优先设计 - 实时语音和视频通话 - 通过网络共享进行音频会议 - 一号通 - 同时响铃 /移动配对 - 协作工作空间 - 个人和群组聊天 - 文件注释 - WebRTC 软件电话 - Outlook® 和日历集成 - 文件和屏幕共享 - 多层安全 - 多区域/语言支持
目录:
Business
视频会议软件

网站： mitel.com

免责声明：WebCatalog 与“Mitel MiCollab”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

您可能还会喜欢

Sylaps

Sylaps

sylaps.com

Thirdlane

Thirdlane

thirdlane.com

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

4shared

4shared

4shared.com

SignalWire

SignalWire

signalwire.com

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

OCTAPULL

OCTAPULL

octapull.com

Evercast

Evercast

evercast.us

Wire

Wire

wire.com

Colabus

Colabus

colabus.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策