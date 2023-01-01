Workstorm 是一个企业协作平台，可为团队提供在更短的时间内完成更多工作所需的效率。该公司完全集成、可定制的协作平台由专业人士为专业人士打造，将工作流程效率与数据安全性结合在一起。该平台结合了所有形式的通信，包括：消息传递、电子邮件、视频会议、日历、屏幕共享和文件共享等。

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