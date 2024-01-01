Ottomatik 是一种备份即服务 (BaaS) 类型的服务，这意味着您需要在服务器上安装其代理并从其管理面板管理备份数据。 Ottomatik 是一项付费服务​​，但仍然有一个免费选项可用，适合只有一台服务器的用户。 因此，通过免费使用，您可以创建最大备份频率为每天一次的备份作业，并且仍然支持将备份数据发送到您的存储帐户，例如 Google Drive、Amazon S3... 不过，对于更关键的网站和服务器，您可以考虑使用专业版套餐，它允许更多的备份作业，最大备份频率为每 5 分钟一次，确保数据实时备份。

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网站： ottomatik.io

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