Nextcloud 是一套客户端服务器软件，用于创建和使用文件托管服务。 Nextcloud 是免费且开源的，这意味着任何人都可以在自己的私人服务器设备上安装和操作它。 Nextcloud 应用程序在功能上类似于 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本地计算机上使用或用于异地文件存储托管。 Office 功能仅限于基于 x86/x64 的服务器，因为 OnlyOffice 不支持 ARM 处理器。 与专有服务相比，开放式架构使用户能够完全控制其数据。 原来的 ownCloud 开发人员 Frank Karlitschek 分叉了 ownCloud 并创建了 Nextcloud，该产品继续由 Karlitschek 和原来的 ownCloud 团队的其他成员积极开发。 2020 年 1 月 17 日，版本 18 在柏林发布，产品名称为 Nextcloud Hub。首次直接集成办公套件（此处为 OnlyOffice），Nextcloud 宣布其目标是与 Microsoft Office 365 和 Google Docs 直接竞争。此外，当天还宣布与 Ionos 建立合作伙伴关系。

网站： nextcloud.org

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