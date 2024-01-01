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Flowbox 是一家屡获殊荣的 SaaS 公司，提供视觉营销平台，帮助品牌在整个买家旅程中利用和分发社交内容，以提高参与度、社交认同和销量。 Flowbox 的核心在于技术如何帮助品牌生成和使用自有、付费、赢得和用户生成的内容，以实现更有效、转化和透明的营销和电子商务。通过我们的平台，我们的客户能够收集、审核内容并将其发布到他们的网站、在线商店和社交渠道。 Flowbox 成立于 2016 年，是欧洲发展最快的营销技术公司之一，在 2020 年德勤瑞典科技高成长 50 强中排名第 8。2022 年，Flowbox 和 Photoslurp 合并为一家公司，如今，这家合资企业拥有 70 名员工，并在瑞典设有办事处。斯德哥尔摩、巴塞罗那和阿姆斯特丹，为 40 个市场的 850 多名客户提供服务。 ⭐️ 在德勤瑞典科技发展最快 50 强中排名第 8 ⭐️ 官方元营销合作伙伴
目录:
Business
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