替代项 - Flowbox
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集评论、故事、社交媒体提要、照片并将其嵌入任何网站的最佳 UGC 平台。自动地！
MyAlice
myalice.ai
更多频道。更多客户。更多销售。无论您的客户在哪里，都可以进行销售和支持，并直接从 MyAlice 管理一切。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Octadesk
octadesk.com
将每一项服务转化为收入 从销售到售后。从最简单到最复杂的服务。市场上最完整、最集成的平台，让您将每项服务都变成收入机会和取悦客户的机会。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Tolstoy
gotolstoy.com
开始与您的客户进行面对面的对话。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是领先的电子商务对话平台，由生成式人工智能 (Generative AI) 提供支持。 iAdvize 是领先的对话平台，使 2,000 多个电子商务品牌能够大规模部署由可信生成人工智能 (Trusted Generative AI) 提供支持的沉浸式客户体验，通过消息传递在整个客户旅程中促进对话。 iAdvize 提供全面的售前和客户支持解决方案，其使命只有一个：通过有意义的对话将品牌与其客户联系起来。三星、Nespresso、OtterBox、现代和迪卡侬等主要品牌已部署该平台来增加在线收入、降低运营成本并建立客户忠诚度和参与度。 iAdvize 成立于 2010 年，...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一种全渠道消息传递服务，可让任何客户和员工通过 WhatsApp Business 等日常消息传递应用程序进行旅程。无需 IT 技能。无需下载移动应用程序。
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家技术公司，提供的软件允许品牌和零售商在其电子商务网站上收集、展示和分析不同形式的用户生成内容 (UGC)。PowerReviews 功能包括产品评级和评论、问答 (Q&A) 、产品采样、图像、视频和社交内容以及不同的分析工具，以检查用户生成内容的影响并基准产品性能。 PowerReviews 总部位于芝加哥，在伦敦设有办事处，为 EMEA 市场提供服务。
Ratingful
ratingful.com
通过Ratingful 提高您的在线声誉并获得更多5 星级Google 评论。我们的平台简化了请求客户评论、保护您的评级、突出显示您的热门评论以及监控您的数字声誉的流程。您还可以在不离开我们的平台的情况下回复 Google 和 Facebook 评论，并防止公开展示负面反馈。立即加入Ratingful，吸引更多客户加入您的业务。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的远程视频捕获平台，可供企业捕获、响应、分析和共享客户的视频。 VideoPeel 帮助企业将用户生成的视频内容量增加 10 倍，从而将转化率、流量、满意度和消费者洞察提高 20% 以上。
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
Trustable
trustable.ai
让您的客户为您进行销售。 Trustable 让您可以轻松收集客户的文字和视频推荐。在一个平台上管理社交证明和忠诚度计划。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一个社交媒体聚合器，它收集并显示来自任何社交媒体网络（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入胜的用户生成内容。然后，精选的内容通过小部件嵌入为您网站上的定制社交墙。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。该研究采访了九家不同公司的决策者，这些公司有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充...
Experience.com
experience.com
自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。