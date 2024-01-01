Digiphy 正在重新定义情境营销。通过将品牌直接与客户联系起来，Digiphy 在任何物理产品和客户接触点的上下文相关时刻构建并提供动态数字体验。我们灵活的自助式解决方案提升了品牌故事讲述能力，并创建了一个新的交互式数字营销渠道，提高透明度、加速销售并加深品牌参与度，同时允许公司捕获有价值的客户数据。 Digiphy 的创始人是 Sarah Ellenbogen，她在 Google 工作了 15 年，致力于数字广告领域的前沿；Chris Scott 拥有二十年在快速发展的科技初创企业中领导高绩效产品和创意团队的经验；Heida Helgadotir 是一位科技和食品企业家，奥利弗·卢克特 (Oliver Luckett) 是数字营销和社交媒体思想领袖。 Digiphy 参与了 Techstars Farm to Fork 加速器计划，并被评为 2022 年 Fast Company 改变世界创意的决赛入围者。

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