Movable Ink 通过转换数据来在每个接触点为每个客户自动生成最相关和最新的个性化创意内容，从而扩展个性化。该平台与营销人员当今用来向客户发送通信的交付技术配合使用，并消除了繁琐的手动工作流程。营销人员可以通过实时数据访问和决策来个性化电子邮件和移动营销消息中的图像，无需代码。内容模块的创意和逻辑可以跨渠道和活动重复使用，并产生无限的创意变化。世界上最具创新性的品牌依靠 Movable Ink 来加速其营销绩效，同时简化工作流程并实现营销灵活性。 Movable Ink 是全球增长最快的 SaaS 公司之一，并被 Inc. 杂志评为“最佳工作场所”（2022 年、2021 年、2020 年和 2019 年），并被《Built In NYC》评为“最佳工作场所”（2022 年、2021 年） 、2020 年、2019 年和 2018 年），以及 Inc. 5000、Crain's Fast 50 和 Deloitte's Technology Fast 500 强。Movable Ink 还被评为 AdWeek 营销云/自动化最佳技术合作伙伴奖（2020 年和 2019 年） 。 Movable Ink 总部位于纽约市，拥有 550 多名员工，通过遍布北美、中美洲、欧洲、澳大利亚和日本的业务部门为全球客户群提供服务。如需了解更多关于我们的信息，请访问 movingink.com。

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