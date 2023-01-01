Albertsons
albertsons.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Albertsons”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
考虑杂货配送吗？在 Albertsons 在线商店购物，杂货送货上门。使用 Albertsons for U 奖励和优惠券在杂货上省钱。 Albertsons Companies, Inc. 是一家美国杂货公司，成立于爱达荷州博伊西，总部位于爱达荷州博伊西。截至2020财年第三季度，该公司拥有2,253家门店，截至2019财年拥有27万名员工，是北美第二大连锁超市，仅次于克罗格。
网站： albertsons.com
免责声明：WebCatalog 与“Albertsons”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。