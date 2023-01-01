沃尔玛公司（原沃尔玛百货公司）是一家美国跨国零售公司，经营连锁大卖场、折扣百货商店和杂货店，总部位于阿肯色州本顿维尔。该公司由 Sam Walton 于 1962 年创立，并于 1969 年 10 月 31 日注册成立。该公司还拥有并经营 Sam's Club 零售仓库。截至 2020 年 7 月 31 日，沃尔玛在 27 个国家/地区拥有 11,496 家商店和俱乐部，以 56 个不同的名称运营。该公司在美国和加拿大的名称为 Walmart，在墨西哥和中美洲的名称为 Walmart de México y Centroamérica，在英国的名称为 Asda，在日本的名称为 Seiyu Group，在印度的名称为 Flipkart Wholesale。它在阿根廷、智利、加拿大和南非拥有全资业务。自2018年8月起，沃尔玛仅持有Walmart Brasil的少数股权，该公司于2019年8月更名为Grupo Big，拥有该公司20%的股份，私募股权公司Advent International持有该公司80%的股权。 根据 2019 年《财富》世界 500 强排行榜，沃尔玛是全球收入最大的公司，收入为 5144.05 亿美元。它也是全球最大的私营雇主，拥有 220 万名员工。它是一家公开交易的家族企业，由沃尔顿家族控制。山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 的继承人通过其控股公司沃尔顿企业 (Walton Enterprises) 和个人持股，拥有沃尔玛 50% 以上的股份。沃尔玛是 2019 年美国最大的杂货零售商，沃尔玛 5103.29 亿美元销售额的 65% 来自美国业务。沃尔玛于 1972 年在纽约证券交易所上市。到 1988 年，它是美国最赚钱的零售商，到 1989 年 10 月，它已经成为收入最大的公司。该公司最初的地理范围仅限于南部和中西部下游，但到 20 世纪 90 年代初，它的商店遍及整个海岸。山姆会员店于 1989 年 11 月在新泽西州开业，第一家加州分店于 1990 年 7 月在兰卡斯特开业。 1990 年 10 月，宾夕法尼亚州约克市的沃尔玛开业，这是东北部第一家主要商店。结果好坏参半。它在加拿大、英国、中美洲、南美洲和中国的业务和子公司非常成功，但在德国和韩国的合资企业却失败了。

网站： walmart.com

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