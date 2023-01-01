巴诺书店是一家美国书店。它是财富1000强公司，也是美国拥有最多零售店的书商。截至2019年3月7日，该公司在美国所有50个州经营627家零售店。 2019 年 8 月，Elliott Management Corporation 收购了该公司。 Barnes & Noble 主要通过其 Barnes & Noble Booksellers 连锁书店进行运营。公司总部位于纽约市第五大道122号。自20世纪90年代以来，美国书店行业经历了一系列合并和破产之后，巴诺书店独树一帜，成为美国最大的全国性连锁书店。此前，Barnes & Noble 在购物中心经营 B. Dalton Bookseller 小型连锁店，直到宣布清算该连锁店。该公司还是美国最大的位于许多大学校园内或附近的大学教科书商店管理公司之一，该部门于 2015 年被分拆为一家名为 Barnes & Noble Education 的独立上市公司。 该公司以其大型零售店而闻名，其中许多零售店都设有一家供应星巴克咖啡和其他消费品的咖啡馆。大多数商店出售书籍、杂志、报纸、DVD、图画小说、礼品、游戏、玩具、音乐以及 Nook 电子阅读器和平板电脑。

网站： barnesandnoble.com

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