ACTouch Technologies 是印度制造生态系统的一部分。我们根据制造业中发现的问题设计了ERP。 我们希望成为亚洲中小微企业的第一云制造 ERP 软件。我们的产品帮助企业主和企业家管理他们的销售、采购。生产、保修、现金管理和财务控制。 ACTouch，我们的云 ERP 解决方案不需要任何应用程序的安装和配置，因为它可以通过互联网提供，并且可以通过 PC、笔记本电脑、智能手机、平板电脑等访问。应用程序全年 365 天、每天 7 天、每天 24 小时可用。因此，没有停机时间，没有病毒或垃圾邮件攻击，没有硬件和软件投资，这为 MSME 节省了大量资金。 AcTouch产品的显着特点如下。 1.核心业务模块：发票、付款、收据、总账、库存模块 2. 用户访问控制：您可以决定谁必须使用哪些菜单和控件。 3.财务控制：4eye原则（您的职员输入交易，您可以批准它）。全面控制财务事宜 4. 单点登录：如果您有多个企业，您可以通过一次登录访问它们。无需单独登录。 5. 带有财务和股票警报、账龄报告（谁必须向您付款以及支付金额）、银行状态报告的仪表板。 6. 为每个供应商或客户定制模板（您为谁选择哪些模板） 7. 批次级别的库存跟踪。 8. 多币种交易和发票 9.手机和平板电脑访问（新功能即将发布） 10. 兼容印度 GST。

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