Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP（和 MRP）系统无缝集成。 Epicor 为零售商提供先进的全渠道软件，包括电子商务软件。

目录 : Business 企业资源计划系统

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