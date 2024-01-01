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Manu Online 提供专业的 ERP 解决方案，供中小型公司在材料供应和制造方面使用。我们成立于 2000 年，是最早的在线 ERP 公司之一。 功能包括制造和库存管理、序列号跟踪、端到端可追溯性的批次跟踪、开放 API、更高交易量的自动化、多步骤路由、生产计划和调度、实时 MRP、报告工具和不断增长的功能。渠道合作伙伴网络。可以与电子商务和会计系统集成。 Manu Online 非常适合任何行业的任何制造商，他们希望利用强大的云业务应用程序来解决您的日常制造挑战并从长远来看提高效率。
网站： manuonline.com
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