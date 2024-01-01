企业资源计划系统 - 最热门应用

IFS

ifs.com

IFS 为世界各地制造和分销商品、构建和维护资产以及管理以服务为中心的运营的公司开发和提供企业软件。在我们的单一平台内，我们的行业特定产品天生连接到单一数据模型，并使用嵌入式数字创新，以便我们的客户在对客户真正重要的时候（即服务时刻）能够发挥最佳水平。我们员工的行业专业知识和不断发展的生态系统，以及在每一步创造价值的承诺，使 IFS 成为我们行业公认的领导者和最值得推荐的供应商。