企业资源计划系统 - 最热门应用

企业资源规划 (ERP) 系统简化和管理生产、财务、人力资源和供应链等各个部门的日常业务运营。示例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 实施带来的好处包括 AP 自动化、财务管理和改善医疗保健中的患者护理。 ERP 软件有利于工资处理、时间跟踪和库存管理，从而提高生产力和效率。通过打破部门孤岛，ERP 系统可确保所有团队安全访问基本数据和指标。实时报告和分析仪表板让用户了解部门绩效。 ERP 系统的关键功能通常包括总账和现金管理等会计功能、招聘和工资等人力资源功能、基本销售和客户管理功能、采购工作流程、库存和仓库管理、高级供应链模块、生产模块以及报告和分析。 对于有独特需求的企业，ERP 系统可以与 CRM 软件、专业服务自动化软件或基于项目的 ERP 系统集成，以增强功能并提供全面的运营视图。
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前称为 TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。
Sage Intacct
intacct.com
与 AICPA 的第一家也是唯一一家为任何规模的公司提供会计和财务管理软件的首选提供商一起提高投资回报率并改造您的组织。
MYOB Australia
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
Dolibarr
dolibarr.org
基于网络的 ERP 和 CRM 开源软件，用于管理专业或基础活动（中小企业、自由职业者或大公司）：报价或商业提案、发票、产品、联系人、议程、订单、采购、库存、电子邮件、CMS、POS
MRPeasy
mrpeasy.com
简单但功能强大的基于云的制造 ERP/MRP 软件。生产、库存、客户、采购、财务和团队的无缝管理。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是一款全渠道零售管理系统，可将您的订单、库存、财务、POS 和 CRM 集中于一处。
Exact
exact.com
项目规划解决方案可帮助企业生成报价、向员工分配任务、创建发票和预测收入。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
MYOB New Zealand
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 连接品牌和 3PL，创建更灵活、更可靠的履行网络，超越当今消费者的极高期望。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使制造商能够连接、自动化、跟踪和分析其业务的各个方面（从车间到顶层），以推动业务转型。 Plex 智能制造平台构建于云端，包括 MES、ERP、供应链管理、工业物联网和分析，用于连接人员、系统、机器和供应链，使他们能够在不断变化的环境中以精确、高效和敏捷的方式引领行业发展。市场。
Striven
striven.com
Striven 是一款一体化业务管理软件套件，包含您的组织成功所需的一切。
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是许可开源 ERP（企业资源规划）软件领域的领导者。 OpenPro 的 ERP 软件解决方案为小型企业到大型企业提供灵活、可扩展且功能齐全的管理系统。该系统的模块化设计为客户提供了最大的灵活性。 OpenPro 可以作为一个经济高效的小型企业帐户系统，并具有功能齐全的制造会计软件。 OpenPro 拥有电子商务软件所需的最新功能，也是一家经过验证的供应链软件提供商。 在过去的 10 年里，OpenPro 软件一直采用开源 PHP 编写，采用开放式架构（可以在任何硬件和 SQL 数据库上运行）。借助 OpenPro 的文档成像等高级功能；绿色无纸化工作流程；集成条形码；综合...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 是云制造软件，可将您的车间与实时数据连接起来，以便更快地做出更好的决策。
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfil is the only ERP designed for eCommerce & wholesale merchants. With the rise in multi-channel commerce, Fulfil was built with the simple idea that merchant operations need to be simplified in order to deliver amazing retail experiences. Fulfil enables businesses to turn their back office opera...
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP 拥有超过 100 万以上的满意用户、800 多个销售和支持中心，在简化 GST 适应过程方面一直是真正的领导者。 MARG ERP Ltd. 拥有专业知识，可为所有企业提供完美的定制库存和会计解决方案，以实现 GST 合规。 Marg ERP 是 GST 领域领先的软件应用程序提供商，一直是帮助企业顺利过渡到 GST 的关键参与者。我们提供库存和会计软件解决方案来优化业务并帮助他们完成商品及服务税转型之旅。 Marg 始终相信为不断变化的商业环境增加价值和可持续性，是服务中小企业和中小微企业的关键参与者 Marg ERP 提供全面的薪资软件“HRxpert”，该软件具...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一个完整的可定制解决方案，在独特的环境中集成了业务管理所需的所有应用领域和功能。 Divalto Infinity 涉及您业务的各个层面。它可以降低成本（例如库存优化、准备、规划）并提供详细的利润分析。无论您的企业运营规模如何，Divalto Infinity 都是一体化管理解决方案！
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商务套件，旨在让专业服务行业的生活变得更加轻松。这种现代 ERP 将使企业能够减少成本和资源泄漏，并将其生产力和盈利能力提高 10 倍。 组织，无论其规模和规模如何，都可以简化和自动化其日常任务，并轻松创建无缝工作流程。 我们的全球客户对 KEBS 的表现印象深刻 - 使数据成为单一事实来源 - 员工保留率提高 76% - 确保在预算范围内及时交付项目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高组织内部的透明度 - 让员工更有责任感 - 客户满意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商务套房。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 专为您和您的流程而构建。通过围绕您的运营精心设计的灵活系统，简化您的所有流程，包括会计、制造、库存、订单、电子商务和运输。 是否因基本会计系统、Excel 或任何其他软件包缺乏灵活性和自定义选项而苦苦挣扎？ ERP Gold 与您现有的帐户和库存管理软件无缝集成，创建一个强大的软件包，为您提供最终的可见性和完全控制。通过同步多个软件的数据，ERP Gold 生成广泛的功能、屏幕、报告并自动执行关键流程。
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies 是印度制造生态系统的一部分。我们根据制造业中发现的问题设计了ERP。 我们希望成为亚洲中小微企业的第一云制造 ERP 软件。我们的产品帮助企业主和企业家管理他们的销售、采购。生产、保修、现金管理和财务控制。 ACTouch，我们的云 ERP 解决方案不需要任何应用程序的安装和配置，因为它可以通过互联网提供，并且可以通过 PC、笔记本电脑、智能手机、平板电脑等访问。应用程序全年 365 天、每天 7 天、每天 24 小时可用。因此，没有停机时间，没有病毒或垃圾邮件攻击，没有硬件和软件投资，这为 MSME 节省了大量资金。 AcTouch产品的显着特...
QAD
qad.com
QAD 是下一代云制造和供应链解决方案的领先提供商。为了在动荡的世界中取得成功，面对供应中断和需求波动，制造商和供应链必须快速响应变化并无缝优化敏捷性、效率和弹性，以提供有效的客户服务。 QAD 提供自适应应用程序来支持这些自适应企业。 QAD 成立于加利福尼亚州圣巴巴拉，客户遍及全球 84 个国家。数千家企业已部署QAD企业解决方案，包括企业资源规划（ERP）、数字商务（DC）、供应商关系管理（SRM）、数字供应链规划（DSCP）、全球贸易和运输执行（GTTE）、企业质量管理体系(EQMS)，连接劳动力和流程智能。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免费、开源的集成企业资源规划 (ERP) 软件，由印度软件公司 Frappe Technologies Pvt. 开发。它是使用基于 Python 的服务器端框架 Frappe 构建在 MariaDB 数据库系统上。 ERPNext 是制造商、分销商和服务公司使用的通用 ERP 软件。它包括会计、CRM、销售、采购、网站、电子商务、销售点、制造、仓库、项目管理、库存和服务等模块。此外，它还具有特定领域的模块，如学校、医疗保健、农业和非营利组织。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能与 Odoo（以前称为 OpenERP）、Tryton 和 ...
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks 为中小型企业提供易于使用的企业管理应用程序。 OfficeBooks 解决方案是一种软件即服务 (SaaS) 产品，可在不牺牲功能和性能的情况下最大限度地减少前期和基础设施成本。 我们的主要产品是 OfficeBooks.com，这是一个托管的业务管理应用程序，为用户提供管理销售、联系人、采购、制造、工作订单和库存控制的工具。最重要的是，借助云中的 OfficeBook，您的系统可以在任何地方使用；在办公室、家里或路上。
Unit4
unit4.com
Unit4 是一家软件公司，为服务组织中的人员设计和提供企业软件和 ERP 应用程序以及相关专业服务，特别关注专业服务、教育、公共服务和非营利部门。它在欧洲、北美、亚太地区和非洲的23个国家设有子公司和办事处。 该公司以其人员体验套件而闻名，包括 Unit4 ERP、Unit4 Financials、Unit4 FP&A 和 Unit4 Talent Management。 2015年，Unit4宣布与微软合作，在微软Azure云上构建自动驾驶业务应用程序。 Unit4 的软件可在云端或本地设置中使用，对本地的支持将于 2024 年 12 月结束。2020 年，该公司启动了全球渠道合作伙伴计...
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies（纽约证券交易所股票代码：TYL）为公共部门提供集成软件和技术服务。泰勒的端到端解决方案使地方、州和联邦政府实体能够与居民和彼此之间高效、透明地运作。通过连接不同系统中的数据和流程，泰勒的解决方案改变了客户获得对其社区机会和解决方案的可行见解的方式。 Tyler 在近 13,000 个地点成功安装了 40,000 多次，客户遍及全美 50 个州、加拿大、加勒比海地区、澳大利亚和其他国际地区。 Tyler 因成长和创新而多次获得认可，其中包括政府技术公司的 GovTech 100 名单。有关总部位于德克萨斯州普莱诺的标准普尔 500 强公司 Tyler Tec...
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO 是一家全球领先的企业资源规划 (ERP) 软件提供商，专注于关键制造和分销行业。 40 多年来，SYSPRO 的专家团队不断满足独特的行业需求，并使客户能够轻松适应和发展。该解决方案具有可扩展性，可以部署在云端、本地或两者中，并可以在任何设备上通过网络进行访问，为客户提供选择和灵活性。 SYSPRO 始终关注合作伙伴和客户的成功。我们不断发展的解决方案与行业趋势保持一致，以利用新兴技术，使合作伙伴和客户能够确保数字化未来。 SYSPRO 在六大洲 60 多个国家/地区拥有超过 15,000 家获得许可的公司，作为值得信赖的顾问，为每一步提供指导和支持。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
Certinia
certinia.com
Certinia（以前称为 FinancialForce）提供了一个服务即业务平台，该平台支持并连接服务运营的各个方面，从服务评估和交付到客户成功管理以及财务规划和会计。该公司的专业服务自动化 (PSA)、客户成功和 ERP 解决方案在 Salesforce 领先的云平台上交付，提供了运行互联服务业务、智能交付和实现业务敏捷性的能力。 Certinia 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有办事处，并得到了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支持。欲了解更多信息，请访问 www.certinia.com。
IFS
ifs.com
IFS 为世界各地制造和分销商品、构建和维护资产以及管理以服务为中心的运营的公司开发和提供企业软件。在我们的单一平台内，我们的行业特定产品天生连接到单一数据模型，并使用嵌入式数字创新，以便我们的客户在对客户真正重要的时候（即服务时刻）能够发挥最佳水平。我们员工的行业专业知识和不断发展的生态系统，以及在每一步创造价值的承诺，使 IFS 成为我们行业公认的领导者和最值得推荐的供应商。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是世界上第一个 FaaS（FOSS 即服务），适用于所有企业规模，并提供大量功能来帮助您增加业务收入。它是一种基于云的 CRM，具有很强的可扩展性，因此您可以随着业务的增长轻松添加更多用户或功能。