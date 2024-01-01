Techo ERP 是企业资源规划软件。该产品面向制造、零售和专业服务等行业的中小型企业。 该产品具有会计、库存管理、订单管理和客户关系管理模块。 Techo ERP 提供基于角色的仪表板、可定制的报告和工作流程自动化。该软件具有可配置的审批流程和审计跟踪。 Techo ERP 通过 API 与薪资系统、电子商务平台和支付网关等流行的第三方应用程序集成。 Techo ERP 需要互联网连接和网络浏览器才能访问基于云的平台。供应商通过电话、电子邮件和聊天提供 24/7 支持。提供实施服务。 Techo ERP 符合监管合规标准。

目录 : Business 企业资源计划系统

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