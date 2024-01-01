ERPNext
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ERPNext 是一款免费、开源的集成企业资源规划 (ERP) 软件，由印度软件公司 Frappe Technologies Pvt. 开发。它是使用基于 Python 的服务器端框架 Frappe 构建在 MariaDB 数据库系统上。 ERPNext 是制造商、分销商和服务公司使用的通用 ERP 软件。它包括会计、CRM、销售、采购、网站、电子商务、销售点、制造、仓库、项目管理、库存和服务等模块。此外，它还具有特定领域的模块，如学校、医疗保健、农业和非营利组织。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能与 Odoo（以前称为 OpenERP）、Tryton 和 Openbravo 类似。 ERPNext 作为标兵被 Gartner 列入 ERP FrontRunners 名单。
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